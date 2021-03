IMAGO / MASKOT Bild: IMAGO / MASKOT

Mo 08.03.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Gleichberechtigung: Was machen die Schweden anders?

Schweden gilt als Vorbild in Sachen Gleichberechtigung. Beim Gleichstellungsindex liegt das Land auf Platz eins, Deutschland auf Platz zwölf. Trotzdem gibt es auch in Schweden Verbesserungsmöglichkeiten, sagt der schwedische Botschafter in Deutschland, Per Thöressen. Ein Gespräch mit Dietmar Ringel