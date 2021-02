- Regisseur Milo Rau: Kunst und Aktivismus verknüpfen

Der Schweizer Theater- und Filmemacher Milo Rau gilt als einer der politischsten und einflussreichsten Regisseure. An der Berliner Akademie der Künste läuft bis Sonntag seine "School of Resistance" im Stream. Worum es dabei geht, hat er mit Kulturredakteurin Ute Büsing besprochen.



Ursprünglich war "The School of Resistance" als Retrospektive geplant - doch aufgrund der Corona-Pandemie musste man umsatteln. Nun werden gut sieben Filme live und kostenfrei gezeigt, im Programm mischen zudem Aktivistinnen und Aktivisten mit. Dahinter immer wieder die Fragen, so der Regisseur: Was bedeutet globale Solidarität? Gibt es eine Schnittstelle von Kunst und Aktivismus? Gibt es Widerstand gegen die zerstörerische Kraft des Kapitalismus?



Seine Arbeit stelle ihn, aber auch seine Teams und Förderinstitutionen vor neue Herausforderungen. "Ich versuche eigentlich, den Rahmen, der in der Kunst möglich ist, immer auszudehnen, so weit es eben geht", so Rau.

Mehr zum Programm erfahren Sie unter www.adk.de