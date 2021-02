IMAGO / Marc Schüler Bild: IMAGO / Marc Schüler

Mi 17.02.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Arnulf Rating, sind Politiker am Aschermittwoch witzig?

Am Aschermittwoch der Kabarettisten wird aufgedeckt, was Politiker machen, das eigentlich gegen den Willen der Wähler ist. So erklärt es Veranstalter Arnulf Rating. In Pandemie-Zeiten gibt es das Treffen im Livestream, aber eigentlich sei ja "Ganzjahres-Karneval mit kleiner Kostümierung". Von Christian Wildt