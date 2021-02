- Jörg Steinbach: Wie weit ist Tesla wirklich?

Im Sommer sollen nach dem Willen von Tesla die ersten Autos im Werk Grünheide vom Band rollen. Dabei stehen endgültige Genehmigungen noch aus. Darüber spricht Andreas Oppermann mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD).



Bei Tesla in Grünheide werden inzwischen schon Maschinen in die Fabrikhallen gebracht. Dafür wurde in der vergangenen Woche eine vorläufige Teil-Genehmigung erteilt. Obwohl die Fabrik immer weiter wächst, fehlt andererseits noch immer die endgültige Genehmigung. Der US-Elektroautobauer geht davon aus, im Sommer die ersten Autos vom Band rollen zu lassen.

Über die Tesla-Geschwindigkeit, mit der seit einem Jahr in Grünheide gearbeitet wird, hat rbb-Redakteur Andreas Oppermann mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach gesprochen.