- Esther Göbel kämpft gegen Männerbünde in der Kirche

"Diese Institution ist hoch problematisch und darf so eigentlich nicht weiterbestehen", sagt Esther Göbel über die katholische Kirche. Berlins Pastoralreferentin engagiert sich in der Reformbewegung Synodaler Weg. Ulrike Bieritz hat mit der Theologin über "ihre" Kirche gesprochen.



Sexualmoral, Zölibat und die Rolle von Frauen - seit einem Jahr diskutieren Reformerinnen und Reformer innerhalb der katholischen Kirche im Synodalen Weg über diese Themen. Die Bewegung mache ihr Hoffnung, dass das, was sie selbst als junger Mensch in der Kirche gefunden habe, weiterbestehen könne, sagt Göbel.

Machtstrukturen aufbrechen

Fest steht für die Theologin: So, wie es ist, kann es nicht bleiben. "Diese Institution ist hochproblematisch, um nicht zu sagen, sie darf so eigentlich nicht weiterbestehen", betont Göbel. Besonders dringend scheint ihr die Notwendigkeit, die Machtstrukturen innerhalb der Kirche aufzubrechen. "Sobald diese männerbündische und sehr hierarchisch strukturierte Geschichte so nicht mehr weitergeht, werden sich auch viele andere Fragen in der Folge verbessern und klären lassen", sagt die Pastoralreferentin.

Zur Zukunft der Kirche gehöre auch, dass sie ihren gesellschaftlichen Alleinstellungsanspruch aufgeben muss, meint Göbel. Die katholische Religion sei zwar noch immer eine Größe, habe aber unverkennbar an gesellschaftlichem Einfluss verloren. "Die Kirche wird weiterbestehen, aber wird eine Institution von vielen anderen auch sein", so Göbel.