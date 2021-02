IMAGO / Schöning Bild: IMAGO / Schöning

Mi 03.02.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Mr. MoMA wird 80

2004 brachte Peter Raue die Kunstwerke des New Yorker Museum of Modern Art nach Berlin. Er ist Anwalt sowie Förderer und Liebhaber der Kunst in der Hauptstadt. Am Mittwoch wird Raue 80 Jahre alt. Kulturreporterin Barbara Wiegand hat sich vor seinem Geburtstag mit ihm zum Gespräch getroffen.