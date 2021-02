- Wolfgang Engler: Mehr Dialogfähigkeit für offene Gesellschaft

Die „offene Gesellschaft“ ist bis heute zentrale Idee liberaler Demokratien. Doch inzwischen sei es um die Offenheit nicht mehr so gut bestellt, meint der Soziologe Wolfgang Engler. Er beklagt etwa den Mangel an freier Rede und Gegenrede. Darüber hat Matthias Bertsch mit ihm gesprochen.

So galt jahrzehnte die Vorstellung einer "offenen Gesellschaft" als ideales Modell: Mit dem Ausstausch von oben nach unten und umgekehrt. Die Balance scheint jedoch dahin, auch im Ton der Auseinandersetzung, bedauert Engler: "Mehr und mehr werden Positionen in den Raum gestellt, schon auch mit einem gewissen Absolutheitsanspruch. Und das, ich will nicht gleich sagen vergiftet die Atmosphäre der offenen Gesellschaft, aber es belastet sie doch sher stark."

Laut Engler hat man in Debatten vor vornherein gewisse "Manchetten" - etwa Fragen wie: "Ist das Ok? Kann man das so sagen? Eckt man damit an?" Der Soziologe und ehemalige Leiter der Schauspielschule Ernst Busch spricht sich gegen so eine "Engherzigkeit" aus und wünscht sich mehr Offenheit und Dialogfähigkeit.