- Holocaust-Überlebende Margot Friedländer macht ihr Leben

"Versuche, dein Leben zu machen" hatte ihre Mutter auf einen Zettel geschrieben: Margot Friedländer hat den Holocaust überlebt. In diesem Jahr wird sie 100 Jahre alt. Nach wie vor gibt sie ihre Erfahrungen weiter, wie in diesem Gespräch. Von Harald Asel



Berlin-Kreuzberg vor 78 Jahren: Am 20. Januar steht die Gestapo vor der Tür von Margot Friedländer. Doch die 21-jährige Jüdin kann untertauchen - illegal in der Stadt, aus der immer mehr Menschen in die Vernichtungslager geholt werden. Nach dem Krieg ging Margot Friedländer nach New York und kam vor über einem Jahrzehnt wieder zurück.

EINE WIEDERHOLUNG AUS DEM JAHR 2013.