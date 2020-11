- "Alte Menschen wollen selbst gefragt werden, welches Risiko sie eingehen wollen"

Alte Menschen gelten in der Corona-Pandemie als besonders schutzbedürftig. Sie deshalb zu isolieren, sei aber nicht in Ordnung, sagt Ursel Wenzel von der Seniorenvertretung Berlin-Mitte. Die 82-Jährige fordert im Gespräch mit Reporterin Ursula Voßhenrich, dass die Alten selbst bestimmen dürfen, ob sie Besuch bekommen.



"Lebenszeit ist nicht wichtiger als Lebensqualität - für mich ist letzteres wichtiger." Das sagt Ursel Wenzel von der Seniorenvertretung Berlin-Mitte angesichts der Corona-Pandemie und der Diskussion um Besuchsverbote in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Für sie ist klar: Alte Menschen möchten selbst gefragt werden, welches Risiko sie eingehen möchten.

Es gebe schon jetzt mehr seelische Schäden als Schäden durch das Coronavirus bei vielen älteren Menschen, so Wenzel. "Für mich wäre es sinnlos mein Leben zu verlängern", sagt die 82-Jährige. Sie spreche sich auch für Schnelltests für das Pflegepersonal aus - denn in den meisten Fällen würde das Virus durch das Personal in die Heime gebracht und nicht durch BesucherInnen.