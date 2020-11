imago images / Science Photo Library Bild: imago images / Science Photo Library

Mo 09.11.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Markus Hengstschläger: "Jeder Mensch ist lösungsbegabt"

In Pandemie-Zeiten sind viele gute und neue Ideen gefragt, um Lösungen für Probleme zu finden. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, urteilt der Genetiker Markus Hengstschläger. Seine These: Menschen sind lösungsbegabt. Christian Wildt hat mit dem Professor an der Medizinischen Universität in Wien gesprochen.