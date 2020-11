- Volker Kutscher: Der Autor hinter Babylon Berlin

"Olympia" heißt der 8. Band in Volker Kutschers Krimi-Reihe mit Kommissar Gereon Rath. Seit dem Fernseherfolg "Babylon Berlin", der auf seinen Romanvorlagen beruht, kennt ihn fast jeder. Inforadio-Redakteur Christian Wildt sprach mit dem Erfinder dieser ziemlich realistischen Welt.

Der gerade erschienene neue Roman-Stoff "Olympia" von Volker Kutscher führt nun ins Berlin der Mitt-Dreißiger Jahre. Hell leuchtet die Nazi-Propaganda, während Kommissar Rath unter den finsteren Bedingungen der Diktatur seine Mord-Ermittlungen vorantreibt, obwohl das Berlin von 1936 sich in einem weltoffenen Gewand präsentiert.

Was Kutscher aufgefallen sei an den "hellen" Bildern des Berlins der dreißiger Jahre war die große "Propagandalüge" etwa einer Leni Riefenstahl, die bis heute vorherrschten. Die positiven Bilder dieser Spiele. Alles sei so friedlich, so schön gewesen. Das habe Kutscher an das Sommermärchen 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft erinnert. "Von der Stimmung her könnte man das durchaus vergleichen."

Eine Geschichte, die im olympischen Dorf spielt

Auch in seinem Buch entwickelt Kutscher eine gewisse Faszination mit den Olympia-Stars vonn damals wie etwa Jesse Owens. Seine Geschichte spielt aber vornehmend nicht im Stadion, sondern im olympischen Dorf. Mittlerweile ein verfallener Ort am Rande Berlins. Die Nazis nutzten es als Kaserne, nach dem Krieg übernahmen es dann die Sowjets. All diese Narben sehe man dem Gelände heute an, sagt Kutscher.

Seine Hauptfigur, Kommissar Gereon Rath, ist in diesem Buch verstrickt in die Machenschaften der SS. Auch weil er erpresst wird, kann er sich dessen nicht entziehen. Hier sei auch erstmals eine größere politische Komponente zu finden, erklärt Kutscher: "Das ist auch bewusst so angelegt. Gereon Rath ist kein Superheld. Manchmal wächst er über sich hinaus, manchmal aber ist er auch genau das Gegenteil", so Kutscher. Seine Frau Charlotte verfolge da einen ganz anderen Plan. "Aber auch sie ist natürlich nicht unfehlbar", sagt Kutscher.

Kutscher: Babylon Berlin - eine sehr gelungene Welt!



Volker Kutscher freut sich über den Erfolg von "Babylon Berlin", für das ja seine Bücher als Vorlage dienten. "Da ist es sehr gelungen diese Glamour-Welt, als auch das Elend der Republik-Jahre darzustellen", sagt der Autor. Allerdings ändere sich dieses Leben nach 1933 und der Machtergreifung der Nazis, vor allem der Glamour verschwinde. Die Figuren der TV-Serie würden sich dazu in einigen Aspekten von seinen Romanfiguren unterscheiden: "Das sind auch zwei unterschiedliche Welten."

Was den Romanautor allerdings etwas Sorge bereite, ist, dass immer weniger gelesen werde. "Die Konkurrenz von Netflix & Co ist da natürlich groß." Es gebe gute Fernsehserien, die jeden Hollywood-Film in den Schatten stellten, meint der Autor: "Seit den Sopranos zeigt das Fernsehen, was es kann." Doch man sollte das Lesen hier nicht vergessen. Dies sei ihm wichtig.

Politik müsse an Kulturschaffende denken

Was ihm in Pandemie-Zeiten fehle, ist der Kontakt zu seinen Leserinnen und Lesern. Alle Lesereisen wurden abgesagt. "Das tut mir weh", sagt Kutscher. Allerdings sei das ein Jammern auf hohem Niveau. Denn er selbst habe das große Glück "anständig viele Bücher" zu verkaufen, weshalb für ihn materiell kein so großer Schaden entstehe.

Aber er kenne auch andere Autoren, die einen großen Teil ihres Einkommens aus Lesereisen finanzieren. Vielen Schauspielern gehe es ähnlich „dreckig“, sagt Kutscher. Das ärgere ihn. Er hofft, dass die Politik in Zukunft mehr an die Kulturschaffenden denke und verhindere, dass ganze Branchen den Bach runtergehen.

Nächstes Buch-Projekt vielleicht in der Gegenwart

Seine Buchreihe mit Gereon Rath will er bis zum Krieg fortsetzen. Vom Krieg selbst wolle er nicht erzählen. Mit den November-Pogromen von 1938 werde er es beenden. "Das ist für mich der entscheidende Zivilisationsbruch", sagt Kutscher. Ob er irgendwann in der Gegenwart ankomme, lässt Kutscher offen. Erstmal müsse er sein Rath-Projekt beenden.