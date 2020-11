- Die Motive des islamistischen Terrorismus

Wien, Nizza, Paris, Dresden - Europa wird von einer neuen Welle des islamistischen Terrorismus erfasst. Christian Wildt hat über die Anschläge mit Prof. Susanne Schröter gesprochen. Sie ist Direktorin des Instituts für Ethnologie an der Frankfurter Universität und leitet dort das Forschungszentrums Globaler Islam.



Es gab wieder Terror und Anschläge in den vergangenen Tagen in Europa: In Österreichs Hauptstadt Wien, in Frankreich, aber auch bei uns in Dresden vor einiger Zeit – und immer wieder mit islamistischen Motiven. Eine ganze Gewaltwelle, die zeitlich zusammenfällt mit internationalen politischen Auseinandersetzungen um Karikaturen und als Blasphemie angesehene Darstellungen des Islam bzw. seiner Repräsentanten.

Die Ethnologin Susanne Schröter hat das Buch "der politische Islam" geschrieben. Darin verbindet sie die zweitgrößte Weltreligion vor allem mit dem Terror im Namen eines unbarmherzigen Gottes, der Unterdrückung von Frauen und Minderheiten sowie einer Ablehnung westlicher Werte. Christian Wildt hat mit ihr über die aktuellen Anschläge und deren Motive gesprochen.