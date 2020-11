- Anastasia Biefang: Die Transgender-Kommandeurin

Anastasia Biefang hat als Soldatin Geschichte geschrieben. Sie gehört nicht nur zu den wenigen Frauen mit Führungsverantwortung in der Bundeswehr, sie leitete auch als erste transsexuelle Soldatin ein ganzes Bataillon im märkischen Storkow. Michel Nowak hat sich mit ihr unterhalten.

Dabei gab es gerade anfangs durchaus Vorurteile gegen die Frau Oberstleutnant, die bis zum Alter von 40 Jahren noch ein Mann war. Nach Ablauf ihrer Zeit in Brandenburg wechselt Anastasia Biefang als Referatsleiterin nach Bonn. Die Zeit als Kommandeurin in Storkow werde sie als "die geilste Zeit" in Erinnerung behalten, sagt Biefang. Seit 26 Jahren sei sie nun bei der Bundeswehr und diese drei Jahre in Storkow seien die besten Jahre gewesen, die sie bislang hatte.

Dickes Fell für Faceboook-Kommentare

700 Soldaten zu führen sei zwar sehr anstrengend, aber auch sehr herausfordernd und darüber hinaus sehr befriedigend gewesen. "Kein Tag war wie ein anderer", erzählt Biefang. Es habe aber auch Tage gegeben, da brauchte sie ihr "dickes Fell" ganz schön. Aber keineswegs in der Kaserne bei ihren Soldaten, sondern eher, wenn es darum ging, Facebook-Kommentare über ihre Person zu lesen.

Im Gegensatz dazu habe sie bei der Bundeswehr immer große Unterstützung erfahren – gerade, was ihre Transition zur Frau anging. Sie konnte dies zeitlich als auch emotional "gut managen", wie sie heute sagt. Und Biefang störe sich auch nicht an dem Begriff "Transgender-Kommandeurin“. Sie höre aber trotzdem immer noch, dass viele erstaunt darüber seien, eine solche Karriere als Transgender-Frau überhaupt hinzulegen.

Bewusst an die Öffentlichkeit gegangen



Dass sie mit ihrer Geschichte bewusst an die Öffentlichkeit gegangen sei, half aus ihrer Sicht auch in Bezug auf die Sichtbarkeit des Themas. Dazu gehöre nun mal viel Aufklärung. "Für mich war immer klar, dass können wir als Community nur selber machen und ich gehöre dazu."