Mi 28.10.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Petar Šegrt: Fußballtrainer im Kriegsgebiet

Der Deutsch-Kroate Peter Šegrt war von 2015 bis 2017 Fußballnationaltrainer in Afghanistan, dabei entstand der Dokumentarfilm "Men of Hope". "Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt und wollte einfach etwas Positives machen", erzählt Šegrt im Gespräch mit Kerstin Hermes.