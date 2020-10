imago/tagesspiegel Bild: imago/tagesspiegel

Fr 23.10.2020

- Torsten Rohde: "Renate wird immer 82 bleiben"

Sie sitzt am Klappcomputer, schreibt in Fäßbock und am Abend schaut sie gern Aktenstapel XY: das ist Renate Bergmann, eine 82-jährige Rentnerin. Hinter dieser Kunstfigur steckt der Berliner Autor Torsten Rohde. Anke Burmeister hat mit ihm über seine erstaunliche Karriere zum Bestseller-Autor und über Renate Bergmann gesprochen.



Renate Bergmann ist das Pseudonym des humoristischen Schriftstellers Torsten Rohde, unter dem er seine Werke veröffentlicht. Seine Realität verbinde er häufig mit der fiktionalen Renate, erzählt Rohde – auch auf dem Twitter-Account von Renate Bergmann, geborene Strelemann. Der hat mittlerweile stolze 57.000 Follower. Was für ein Mensch ist seine Renate? "Die Renate ist eine Mischung aus ganz vielen Klischees von alten Damen und ganz vielen Erinnerungen, die wir alle im Kopf mit rumtragen an unsere Großmütter und Mütter." Daraus ziehe Rohde die Kreativität. Mit dem Englisch habe es beispielsweise Renate nicht so. "Interweb" fürs Internet oder "Koyota" für die Automarke Toyota sind die Wortschöpfungen, die seine Renate gebraucht. Renate-Fanclub auf Facebook Seit sieben Jahren sei Renate auf Twitter und auf Facebook. Dort gebe es teilweise schon einen Fanclub, der die Beiträge rührend kommentiere. Aber Renate kenne auch Hatespeech, vor allem wenn es Beiträge gegen rechts sind. Obwohl Rohde seine Figur nie als politisch empfand, gehe es ihm doch auch um Haltung. Da brauche es nur ein Hinweis sein, dass man die Corona-App runterladen sollte und schon "geht’s dann aber los“, sagt Rohde. Da kämen Nachrichten ans private Postfach, bei denen man überlege, ob man die Polizei einschalte. Aber Renate sei eine Frau, die bereits viel überstanden habe: den Zweiten Weltkrieg, vier Männer und 1500 Folgen Lindenstraße. Ein reales Vorbild gebe es zwar nicht, aber so ein bisschen sei die Figur an seine Großmutter angelegt. Früher sei er sogar zu Seniorentreffs und Dampferfahrten gegangen, um dort älteren Damen zuzuhören. Heute mache er das lieber im Café oder im Zug. Erfolg per Zufall

Der Erfolg mit der Figur kam eher zufällig zustande, erzählt Rohde. "Manchmal hat man Glück im Leben." Er hatte angefangen bei Facebook und Twitter mit der Figur der Renate zu spielen, als sich ein Literaturagent bei ihm meldete und fragte, ob er aus der Idee nicht ein Buch entwickeln möchte. Er würde da Potenzial sehen. Rohde war zunächst wie vor den Kopf gestoßen. Eigentlich war er ein Buchhalter mit BWL-Studium und kein Buchschreiber. Aber er sah das Ganze als große Chance. Er probierte es aus und es wurde schließlich ein so großer Erfolg, „der nicht mehr zu stoppen war“, so Rohde. Plötzlich fand sich Torsten Rode mitten im Autorendasein wieder: mit Lesungen, Radio-Auftritten und einem zweiten Buch über Renate. Mittlerweile ruht auch der Job als Buchhalter und er ist nun Vollzeit-Autor, schreibt zwei Bücher pro Jahr. Ob ihm das schwerfalle? "Man muss schon arbeiten. Bücher schreiben ist eine Arbeit", sagt er. Manchmal sei es nicht gut, manchmal sei es auch nicht lustig. Aber irgendwann falle ihm ein Gag ein und schon funktioniere der Text wieder. Kommt bald der Film über Renate? Sein neues Renate-Buch heißt "Ans Vorzelt kommen Geranien ran". Aber die Lesetouren dafür sind aufgrund von Corona erstmal alle abgesagt worden. Ein paar Sachen seien auf Frühjahr verschoben. Was noch fehle sei der Film. "Vielleicht tut sich da noch was. Warten wir mal ab. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es konkret wird", sagt Rohde.