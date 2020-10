- "Man muss Abwehrmechanismen lernen"

Gibt es ein Recht auf Suizid? Sollen also etwa schwerstkranke Menschen, die sich selbst das Leben nehmen wollen, ganz legal todbringende Medikamente bekommen? Joachim Müller leitet das Caritas-Hospiz in Berlin-Pankow. Mit ihm hat Ursula Voßhenrich über letzte Wünsche und Hilfe beim Sterben gesprochen.

Joachim Müller ist täglich mit den Fragen nach Leben und Tod konfrontiert. In dem Hospitz, für das er verantwortlich ist, gibt es 14 Gästezimmer – Plätze für Menschen in ihren letzten Lebenswochen. Auf Menschen, die wirklich sterben wollen, stößt er in seinem Beruf durchaus. Die Gründe seien oftmals Hoffnungslosigkeit, der Wunsch nach einem schnellen Sterben und die Unklarheit, ob noch Hoffnung bestehe. Oftmals seien viele Fragen noch nicht beantwortet.

Am heutigen Donnerstag debattiert der Deutsche Ethikrat über das Thema Sterbehilfe. Könne Müller sich vorstellen, Sterbehilfe zu leisten? "Verstehen müsse man zunächst jeden Patienten. Ich selbst würde dieses Angebot nicht machen wollen und können", sagt Müller. Seine Zielstellung wäre es, zu hinterfragen, was stecke dahinter, könne ich etwas bieten? Um dann würdevoll im Hospiz Abschied zu nehmen.

Müller lehnt den ärztlich begleitenden Suizid ab

Das Bundesverfassungsgericht hatte geurteilt, dass die Selbsttötung ein Recht eines jeden einzelnen sei, eine freie Entscheidung. Wie stehe Müller dazu? Den Wunsch könne er nachvollziehen, aber dort eine Antwort zu finden, empfinde er als schwer. "Den ärztlich begleiteten Suizid lehne ich grundsätzlich ab", sagt Müller. Da gebe es Fragen vorher zu beantworten, das könne man nur mit allen Beteiligten vorab selbst besprechen, ehe man eine solche Entschiedung träfe.

Aus Müllers Sicht entwickele sich die Gesellschaft immer mehr in eine egoistische Richtung. Dort, wo es schwer werde, wolle man eine schnelle einfache Lösung. "Das Leben besteht nicht nur aus Sonnenschein", sagt er. Sondern es gehöre dazu, mit Krisensituationen umzugehen. Dies sei die Herausforderung an die Gesellschaft und an die Angehörigen in einer solchen Situation.

Angst davor, an Maschinen zu hängen

Kritiker des BVG-Urteils sagen, dass alte und kranke Menschen sich genötigt fühlen könnten, eher Schluss zu machen, da sie dann leichter an solche Medikamente rankämen. Müller würde dies auch nicht ausschließen, gerade wenn dann noch Einsamkeit hinzukäme.

Es gebe aber auch die Menschen, die vorab Patientenverfügungen schreiben und nicht in ihren letzten Wochen an Maschinen hängen wollten, hervorgerufen durch die Angst: "Ihr lasst mich nicht sterben." Diese Angst trete häufig bei seinen Gästen auf, sagt Joachim Müller. Es sei die Angst, nicht mehr selbstständig agieren können, weshalb Menschen eine solche Verfügung unterschrieben. Diese Menschen wollen, dass man sie sterben lässt, wenn es soweit ist. "Und das ist unsere Aufgabe", so Müller. Im Hospiz verzögere man nicht und man beschleunige nicht.

Alltägliche Wünsche für die letzten Lebenswochen



Menschen würden zumeist dann ins Hospiz kommen, wenn es Zuhause nicht mehr klappe. Man könne dort neben der Pflege auch die alltäglichen Wünsche erfüllen: Essen, Trinken, soziale Kontakte. In der Regel blieben die Gäste drei bis vier Wochen.

Während der Corona-Zeit sei vieles zwar etwas eingeschränkt worden, aber fürs Sterben öffnen wir das Ganze natürlich. Für ihn persönlich ist der Abschied von Menschen immer wieder schwer. "Man muss eigene Abwehrmechanismen lernen", sagt Müller. Sonst könne man das nicht verarbeiten.