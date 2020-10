- Max Czollek: Es wird nie wieder alles gut!

Im gesamten deutschsprachigen Raum finden vom 3. Oktober bis zum 9. November "Tage der Jüdisch-Muslimischen Leitkultur" statt. Der Titel ist provokant, denn es ist gerade keine inter-religiöse Veranstaltungsreihe. rbb-Kultur-Redakteurin Maria Ossowski bat Kurator und Schriftsteller Max Czollek die Intention der Reihe zu erklären.

Die Veranstaltungsreihe will anlässlich des 30. Jubiläums der Wiedervereinigung und 20 Jahre nach Beginn der Debatte um eine "deutsche Leitkultur" mit Kunst und Diskussion nach neuen Erzählungen suchen. Denn unsere Gesellschaft sei immer stärker von Vielfalt geprägt, erklärt Max Czollek. Er hat gerade diese Tage im Herbst gewählt, da hier "das stattfindet, was man als Gedächtnistheater bezeichnen könnte" - zwischen Wiedervereinigung und Progromnacht.

Die Erzählung von damals träfe nicht mehr zu



Die Frage, die hier laut Czollek im Zentrum stehe, sei die nach einer Kulturebene, an der sich mittlerweile alle orientierten. Die Tage markieren die Frage danach, ob die Erzählung von damals noch zutrifft. Max Czollek beantwortet diese Frage mit einem klaren "nein". Die Gesellschaft habe sich verändert und weil sie das getan habe, müsse man sie anders denken.

Der Autor beobachte zunehmend, dass man sich als Migrantin zusehends an der deutschen Leitkultur orientieren müsste, da man ja hierzulande sich so "modellhaft" erinnere. "Das ist schon kurios", sagt Czollek. "Da wird plötzlich die deutsche Gewalt- und Verbrechensgeschichte als Rechtfertigung dafür, dass man anderen Migrantinnen vorwerfen kann, dass sie diese Art von Verbrechens- und Gewaltgeschichte nicht ausgeführt haben." Im Begriff "Leitkultur" liegt für Czollek letztlich eine Kritik an dieser Vorstellung, dass die deutsche Aufarbeitung eine Art Leitstern für alle andere sein soll.

Es wird nie wieder alles gut!



Bewältigung sei auch ein Wort, das bei Czollek nicht auf viel Gegenliebe trifft. Für ihn sei das immer mit Versöhnung verschränkt, so wie es etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorlebe. Die deutsche Hoffnung der "Erlösung", dagegen habe Czollek diesen Satz gestellt: Es wird nie wieder alles gut! Die Tage der Jüdisch-Muslimischen Leitkultur sollen hier als radikales Gegenstück zu dieser Erlösung dienen. Hier gehe es nicht um Vergangenheitsbewältigung, sondern darum, dass sich in der Gegenwart die Vergangenheit nicht wiederhole, so Czollek weiter.

Natürlich sei dies eine Provokation. Aber die Anschläge von Hanau und Halle hätten gezeigt, dass es entweder für Juden und Muslime eine Zukunft in Deutschland gebe oder für gleichermaßen beide nicht. Und Czollek führe hier bewusst zwei Dinge zusammen, die vielleicht in der Realität unüberbrückbare Differenzen haben. Gerade das sei aber die Stärke der Kunst, dass sie diese Widersprüche überwinden könne, indem man sich dieser für viele absurden Verbindung stelle.

Kultur immer im Zuge von Politik zu betrachten

Seine Idee gehe letztlich auf den Philosophen und Soziologen Theodor Adorno zurück. Dass es einen Widerspruch gebe, wenn man sagte, "die deutsche Politik war böse, aber die deutsche Kultur war gut." Dies sei hochgradig unplausibel, weil der deutsche Nationalismus sich in Kombination zwischen völkischem Denken und kultureller Überlegenheit erst konfiguriert habe. Schon deshalb müsse man sich von einer deutschen Leitkultur verabschieden.