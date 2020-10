"In meinen Liedern kann ich auch Rechten Mitgefühl entgegenbringen“

Hubert von Goisern gilt als Erfinder des Alpen-Rock mit oft politischen Texten. Seit diesem Jahr ist der Österreicher aber auch Schriftsteller. Inforadio-Redakteur Gerd Dehnel hat mit dem Künstler über sein neues Album gesprochen - und darüber, warum auf seinem Buch ein anderer Name steht.



Gerade am Anfang der Corona-Zwangspause im Frühjahr hatte Hubert von Goisern noch einiges zu tun. Da arbeitete der Musiker noch intensiv an der Fertigstellung seines neuen Albums "Zeiten & Zeichen“.

Ein paar Gastmusiker hatten ihre Beiträge noch nicht eingespielt. "Das Tolle an Corona war, alle, die ich angerufen hatte, hatten auf einmal Zeit“, sieht der Musiker auch die Vorteile der virusbedingten Pause. "Letztendlich war es auch schön, so konzentriert am Album arbeiten zu können, weil es eh keine anderen Pläne gab.“

Schlechte Vorahnungen

Die Pandemie sei für ihn so ein bisschen wie das Wetter, sagt der Österreicher. "Es bringt auch nichts, sich über den Regen zu ärgern.“ Aber es regne eben auch nicht immer überall und mit dieser Flexibilität müsse man nun einmal umgehen, findet von Goisern.

Obwohl der Musiker also versucht, auch die Pandemie mit einer positiven Einstellung zu bewältigen, klingen einige Songs auf "Zeichen & Zeit“ eher apokalyptisch. Schon lange vor dem Ausbruch des Coronavirus hatte von Goisern das Gefühl, dass 2020 kein gutes Jahr wird.

Dabei hätte es eigentlich ein tolles Jahr werden sollen mit seiner ersten Buchveröffentlichung, einem neuen Album und einer Tournee, wundert ich der Österreicher selbst über seine letztlich korrekte Vorsehung. "Aber Künstler müssen ja immer sehr sensibel sein und spüren, wenn etwas in der Luft liegt.“

Spaziergang durch die eigene musikalische Vergangenheit

Für sein neues Album hat sich von Goisern musikalisch dabei nicht beschränken wollen. „Für die Platte bin ich quer durch meine eigene musikalische Vergangenheit spaziert. Ich bin der einzige rote Faden, der da durchgeht“, sagt er über "Zeiten & Zeichen“. Ohnehin würden sich die meisten Leute heute keine Zeit mehr nehmen, um ein ganzes Album durchzuhören, sagt der Musiker.

Auf von Goiserns Album wird Mariachi gespielt, es gibt elektronische Einflüsse, einen Kinderchor, Rap-Elemente und gejodelt wird auch. Außerdem beschäftigt sich von Goisern mit aktuellen völkisch-nationalistischen Strömungen. "Im Grunde tun mir diese Leute leid, die in dieser Abschottung und mit so viel Aggression leben“, sagt der Musiker. Solches Mitgefühl zu zeigen falle ihm dabei aber musikalisch leichter als im echten Leben.

Schreiben als zweite Liebe

Neben seinem neuen Album ist in diesem Jahr bereits im Mai von Goiserns erster Roman "flüchtig“ erschienen, allerdings nicht unter seinem Künstlernamen, sondern seinem echten Namen Hubert Achleitner. "Für mich ist Hubert von Goisern die Person, die auf die Bühne geht, dagegen ist Hubert Achleitner eher das private Ich.“

Schriftstellerei sei für ihn eher etwas Introvertiertes und Zurückgezogenes, sagt von Goisern. "Und ich wollte es dem Verlag etwas schwerer machen, weil ich Angst hatte, dass die sagen, dass ist von Hubert von Goisern, das ist zwar Schrott, was er da geschrieben hat, aber damit können wir ein paar Cent verdienen.“

Mittlerweile ist sich der Österreicher sicher, dass er neben seiner Geliebten, der Musik, auch immer wieder zum Schreiben zurückkehren wird.

Buchtipp:

Hubert Achleitner

"flüchtig"

Paul Zsolnay Verlag, Mai 2020

304 Seiten

ISBN: 978-3552059726