- Ex-Geheimdienstchef: "Niemand muss Angst vor dem BND haben"

Der Bundesnachrichtendienst der deutsche Auslandsgeheimdienst. ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg hat den EX-BND-Präsidenten Gerhard Schindler getroffen und mit ihm über die Herausforderungen des BND gesprochen.

Gerhard Schindler war von 2011 bis 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Deutschlands Auslandsgeheimdienst. Darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben. Doch bevor es in den Druck ging, hat er es dem Bundeskanzleramt zur Abnahme vorgelegt, wie er im Interview berichtet: Doch das Kanzleramt zeigte Bedenken. "Ich habe mich diesen Bedenken angeschlossen und zwar deshalb, weil ich nicht klagen wollte", sagt Schindler. Nun sei ein anderes Buch entstanden: Eine Streitschrift, "die aber inzwischen völlig anders ist als beispielsweise Erinnerungen an den Bundesnachrichtendienst", sagt er.

'Wer hat Angst vor dem BND?' lautet der Titel des Buches. Doch im Buch werde deutlich, niemand in Deutschland müsse Angst vor den deutschen Sicherheitsbehörden haben, betont Schindler. Im Buch wolle er daher zeigen, dass sie vertrauenswürdig seien. Auch das Bild vom BND als Staat im Staate hat nach Ansicht von Schindler nichts mit der Realität zu tun.

Fehler im System

Stattdessen sieht er den BND als am besten kontrollierten Geheimdienst der Welt. Denn in Deutschland gebe es eine Vielzahl an Kontrollinstanzen. Dazu zählten unter anderem die parlamentarische Kontrolle, unabhängige Kontrollen des Bundesgerichtshofs oder auch Kontrollen des Bundesrechnungshofs. Allein in Deutschland gebe es für den BND mehr Kontrollinstanzen als für jede andere Behörde.

Dennoch sieht er auch Fehler im System, denn noch bis vor kurzem sei es so gewesen, dass die Nachrichtendienste selbst bestimmt hätten, was kontrolliert werde. „Ich finde das System nicht gut und deshalb ist es eine gute Neuerung, dass es jetzt umgedreht worden ist“, sagt Schindler.

"Regierungen brauchen verlässliche Informationen"

Für die Zukunft wünscht sich Schindler mehr Mut für den BND. Es müsste klar definiert werden: "Was erwarten wir eigentlich von den Nachrichtendiensten?", sagt er. Es erfordere schließlich nicht nur Mut die Aufgaben des BND zu bestimmen. "Dann erfordert es aber auch Mut den Nachrichtendiensten die Instrumente an die Hand zu geben, die sie brauchen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Da sehe ich Defizite", sagt er.

Auf der Welt gebe es immer mehr Krisen, mit immer mehr Akteuren. Hinzu käme, dass diese Konflikte oft zwischen Bürgerkrieg und Kriegen zwischen Staaten lägen. In diesen Situationen sei es wichtig, "dass die Regierungen verlässliche, solide Informationen haben", betont Schindler. "Und dafür gibt es ein Mittel – nämlich den Bundesnachrichtendienst."