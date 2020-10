- "Ich bin wütend darauf, dass das immer wieder passiert"

Genau vor einem Jahr tötete ein antisemitischer Attentäter in Halle zwei Menschen im Umfeld einer Synagoge. Sein eigentliches Ziel waren die Betenden im Gotteshaus, darunter Anastassia Pletoukhina. Im Prozess ist die 34-Jährige nun eine der Nebenklägerinnen. Inforadio-Reporterin Birgit Raddatz hat sie getroffen.



rbb: Frau Pletoukhina, wie geht es Ihnen heute ein Jahr nach dem Anschlag in Halle?

Anastassia Pletoukhina: Ein Jahr nach dem Anschlag in Halle als auch nach dem Überfall auf den jungen Mann in Hamburg, der aus einer Synagoge herausgegangen ist und mit einer Schaufel attackiert wurde, fühle ich mich recht wütend. Wütend darauf, dass das immer wieder passiert. Und dass wir als Gesellschaft immer sehr überrascht darauf reagieren und gleichzeitig aber als jüdische Gemeinschaft feststellen müssen, dass es leider unsere sehr traurige Realität ist.

In Hamburg sind Sicherheitsbeamte eingeschritten. In Halle hat genau das gefehlt. Macht Sie das auch noch einmal besonders wütend, dass man diese Menschen immer noch braucht, obwohl Sie ja eigentlich auch Ihre Religionsfreiheit wie jeder andere auch ausüben könnten, ohne dass Polizei jedes Mal vor der Synagoge stehen müsste?

Da müssen wir eher differenzieren. In Halle war es eine ganz andere Situation, auch weil die polizeiliche Überwachung in dem Umfang nicht vorhanden war. Die Polizei ist auch erst später gekommen, nachdem der Attentäter schon versucht hat, in das Gebäude einzudringen und die 50 anwesenden Beterinnen und Beter zu töten. Stattdessen hat er aus eigener Wut und Verzweiflung andere Menschen, die ihm in die Quere kamen, umgebracht.

Wir müssen deshalb als Gesellschaft eine größere Forderung an die Behörden stellen, dass die Beterinnen und Beter in erster Linie ins Visier genommen werden und nicht nur Objekte überwacht werden. Es muss darum gehen, dass immer wieder Teile unserer Gesellschaft in Gefahr sind und nicht nur Gebäude, die immer noch geschändet werden. Erst in dieser Woche wurde eine Schriftrolle am Haus eines Berliner Rabbiners aufgebrochen und mit einem Hakenkreuz beschmiert, mitten in Berlin. Das kommt natürlich vor. Und dass ist sehr erschütternd, aber noch viel erschütternder ist es zu wissen, dass Menschen, die in diesen Häusern wohnen und die auch in die Synagogen zum Beten gehen, unter wirklich Lebensgefahr teilweise stehen.

Sie sind ja auch mit vielen befreundet, die auch vor einem Jahr mit Ihnen in Halle waren. Wie geht es denen? Wie unterhalten Sie sich auch jetzt ein Jahr danach? Ist das ein immer noch ein Thema oder wollen viele auch gar nicht drüber reden?

Es kommt darauf an, wie diese Personen gepolt sind und wie sie dieses Erlebnis auf der persönlichen Ebene verarbeiten. Es gibt Personen, die sehr medial präsent und aktiv sind. Sie wollen sich nicht in die Opferrolle begeben, sondern den Diskurs, wie über das Attentat in Halle gesprochen wird, welche Position die jüdische Gemeinschaf t insgesamt im deutschen gesamtgesellschaftlichen Rahmen hat ansprechen. Sie wollen auch Forderungen an die Gesellschaft stellen, empathischer zu sein, die jüdische Gemeinschaft nicht ständig als etwas anderes zu betrachten, als etwas Exotisches und nicht immer auf die Vergangenheit zu verweisen, sondern schauen, wie ist denn die jüdische Gemeinschaft heute mit den lebenden Juden und Jüdinnen, die inmitten unsrer Gesamtgesellschaft sind. Viele Nebenklägerinnen und Nebenkläger prägen diesen Diskurs dadurch, dass sie immer deren Statements abgeben. Viele Nebenklägerin und Nebenkläger bestimmen auch den Ablauf vom Prozess gegen den Attentäter in Halle, um eben diesen Fokus nicht nur auf den Täter als solchen zu legen, sondern zu sagen: Okay, unserer Gesellschaft fehlt noch so viel, und wir können gemeinsam so intensiv daran arbeiten, dass wir eine gerechtere Gesellschaft gemeinsam schaffen können. Und andere sind wiederum aber sehr mit eigenem Leben beschäftigt, was auch absolut berechtigt ist und verarbeiten das eher für sich und möchten öffentlich nicht so intensiv auftreten. Und ich bin sehr froh, dass so viele unterschiedliche Herangehensweisen in dieser Situation vorhanden sind.

Ich würde sagen, Sie gehören zu der ersten Gruppe. Sie geben immer wieder Interviews und schreiben Artikel, wie beispielsweise in der "Jüdischen Allgemeinen" über den Anschlag in Halle. Sehen Sie es als Ihre Aufgabe darüber zu reden, vor allem für die, die es nicht können?

Ich würde nicht sagen, dass ich für jemanden – außer mich selbst und meiner eigenen Erfahrung – sprechen darf. Mir ist aber gleichzeitig wichtig, eine Stimme von vielen zu sein, die in diesem Kontext laut werden. Die Diversität der jüdischen Perspektiven aufzuzeigen und darüber zu reden und dadurch vielleicht auch in die Wahrnehmung von der Gesamtgesellschaft durchzudringen, als etwas, was nicht exotisiert ist, sondern einfach dazu gehört.

Sie sind eine der 43 Nebenkläger bei dem Prozess. Bisher waren Sie aber noch nicht dabei im Gerichtsaal. Warum nicht?

Es ist tatsächlich ein persönlicher Grund, warum ich bisher nicht vor Ort war. Ich befinde mich derzeit in der Abschlussphase meiner Doktorarbeit. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich darauf fokussieren muss. Es ist für mich aber auch ein Zeichen davon, dass ich mein Leben nicht von diesem Attentat bestimmen lassen möchte. Ich möchte meine Promotion abschließen, und dafür habe ich mir jetzt die Zeit genommen. Ich werde aber in der kommenden Zeit an den folgenden Verhandlungstagen teilnehmen, zumal auch noch andere Bekannte und Freunde von mir höchstwahrscheinlich noch aussagen werden.

Wie bereiten Sie sich dann auf diesen Tag vor? Denn das wird ja für Sie auch das erste Mal sein, dass sie dem Attentäter gegenüber sitzen.

Ja, dadurch, dass ich nicht weiß, wie ich spontan darauf reagieren werde, habe ich deswegen auch die Reise noch nicht auf mich genommen und habe mich jetzt nur über meine Anwältinnen und Anwälte vertreten lassen. Ich werde einfach mal hinfahren und schauen, was es mit mir macht. Momentan habe ich mich im vergangenen Jahr von dem Attentäter emotional sehr stark distanziert, weil ich der festen Überzeugung bin, dass er ein Produkt unsere Gesellschaft ist und ich eher daran interessiert bin, das zu behandeln, wie es dazu kommen konnte, dass er so eine Tat verüben konnte und damit uns so erschüttert hat, aber auch unter anderem die Behörden so eiskalt erwischt hat und überrascht hat, sodass vor Ort auch jetzt vielleicht nicht so schnell reagiert werden konnte, wie ich das vielleicht als Bürgerin erwartet hätte. Ich habe aber festgestellt, dass die Nebenklägerinnen und Nebenkläger mit ihren Aussagen, diesen Fokus von idem Attentäter dermaßen weggelenkt haben, das hat mich persönlich sehr bewegt. Und ich glaube, das hat auch den Diskurs sehr stark geprägt. Und ich hoffe, wenn ich da bin, ich eben auch ein Teil davon sein werde.

Was ist in dem Prozess bisher passiert, dass Sie überrascht oder wütend gemacht hat?

Ich bin eine Person, die nicht so schnell wütend wird. Ich warte einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Dadurch, dass so viele Nebenklägerinnen und Nebenkläger durch sehr starke Anwältinnen und Anwälte vertreten werden, die auch ganz klar Forderungen an die Richterin stellen oder auch ganz klar Grenzen setzen und Richtungen vorgeben, ist sehr viel in Bewegung. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, dass ich gespannt beobachte und unterstütze wo ich kann, so dass dieser Prozess signifikant wird und nicht nur dabei bleibt, diesen jungen Mann zu verurteilen, sondern dass es auch größere Wellen schlägt.

Zu Beginn des Prozesses haben Sie genau diese Bedenken geäußert, dass es sein kann, dass man sehr stark auf den Täter schaut, auf das, was er gemacht hat, aber nicht das strukturelle Problem, was da hinter steckt. Würden Sie sagen, dass hat sich jetzt verändert seit der Prozess läuft oder sind die Bedenken immer noch da? Oder haben Sie jetzt das Gefühl, da könnten wir später noch mal drauf schauen, um zu sagen, hier haben wir etwas gelernt.

Es gibt tatsächlich sehr viele Baustellen, auf die während des Prozesses hingewiesen wird. Und ich hoffe sehr, dass das aufgegriffen wird. Ich kenne mich juristisch nicht so gut aus, inwiefern das in diesem Prozess rechtlich erfolgen kann. Was mir aber auch auf anderen Ebenen auffällt, dass durch die mediale Präsenz von dem Prozess viele Berührungsängste aufgebrochen werden. Ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft noch an unserer Kritikfähigkeit arbeiten können, sodass wir auch tatsächlich die vielleicht nicht so gut gelaufenen Sachen verbessern können.

Vielen Dank für das Gespräch!