- Babylon Berlin: Mehr ein langer Film als eine Serie

Die Erfolgsserie "Babylon Berlin" geht in die nächste Runde: Die vierte Staffel soll nächstes Jahr kommen. Vorab hat Filmredakteur Alexander Soyez mit den Regisseuren und Drehbuchautoren Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries darüber gesprochen, wie sie es schaffen, in den verschiedenen Episoden nie das gleiche zu erzählen.



Die Serie Babylon Berlin habe einen entscheidenden Vorteil. Die Geschichte könne nicht zu früh auserzählt werden. Denn sie beginne im Jahr 1929 und ende 1933: "Wenn wir vorher aufhören, ist das ein bisschen so, als wenn wir eine Serie über die Titanic machen und aufhören bevor der Eisberg kommt", sagt Henk Handloegten.

Babylon Berlin: Produziert für die Kino-Leinwand

Die Serie ist für die Macher noch immer mehr ein "langer, langer" Film als eine Serie, sagt Achim von Borries. "Das hat glaube ich damit zu tun, dass unsere Herangehensweise sich in keinerlei Weise von der unterscheidet, wie man einen Spielfilm machen würde", fügt er hinzu. Die Absicht sei immer auch gewesen, dass sich Babylon Berlin auch im Kino angucken ließe.

Die drei Autoren schreiben zwar gemeinsam an dem Drehbuch, doch am Set wechseln sie sich ab, erklärt Tom Tykwer. "Vor allen Dingen für die SchauspielerInnen ist es, glaube ich, ein unheimlicher Gewinn, wenn wieder ein anderer eine neue Farbe bei der Figur betont", sagt er. In der Praxis sehe das so aus, dass der Drehplan gedrittelt werde und jeder ein Drittel der Drehzeit übernehme.

Inhalte auch in der Gegenwart relevant

Zum Teil würde die Serie auch Inhalte aus der heutigen Zeit widerspiegeln, sagt Tykwer. Die dritte Staffel beispielsweise sei gerahmt durch die Katastrophe der Weltwirtschaftskrise: "Nicht weil wir fanden, dass es jetzt ein tolles Vergleichsinstrument wäre, sondern weil es einfach so war", sagt er.

Wie erfolgreich die Serie werden würde, war den Regisseuren zu Beginn nicht bewusst, wie Handloegten sagt. Insgesamt hätten die drei bisher 40 Folgen geschrieben. Das sei nie die Erwartungshaltung gewesen. Aber das sei auch das schöne – auch die verschiedenen Höhen und Tiefen, erinnert er sich. Das Wichtigste dabei sei aber auch, immer etwas Neues zu finden und nie das gleiche zu erzählen.