- Schauspieler Eidinger: "Ich erforsche mich"

Sein Schauspiel funktioniere nur mit Wahrheit und einer Aufrichtigkeit der Situation gegenüber - das sagt Schauspieler Lars Eidinger. Nun ist er in dem Nazi-Drama "Persischstunden" auf der Leinwand zu sehen. Filmredakteur Alexander Soyez hat ihn zum Interview getroffen.



Für Schauspieler Lars Eidinger war die Zeit des Corona-Lockdowns nicht sehr wohltuend. "Eigentlich habe ich Sehnsucht nach einer Form von Stille - aber ich ertrage es nicht", sagte er. Die vergangenen sechs Monate habe er nicht als entspannend oder heilsam empfunden. "Ich habe mich eigentlich eher verloren in der Zeit."

Spiel als Ventil

Zu seiner Schauspielerei erzählt Eidinger, dass ihm das Spiel eine Form von Intensität gebe, nach der wir alle eine Sehnsucht haben. Alles sei in jedem angelegt - und das Spiel sei ein Ventil. "Das ist das, was ich als lustvoll empfinde."

Einladung zum Erfoschen für den Zuschauer

"Ich erforsche mich", so Eidinger. Dem Zuschauer werde die Möglichkeit gegeben, sich auch zu erforschen durch die Beobachtung und eine Einladung zur Selbst-Bespiegelung.

"Aufrichtigkeit gegenüber der Situation"



Sein Beruf sei: Wahrheit. "Ich fühle mich zu jedem Moment der Wahrheit verpflichtet, meiner Wahrheit und einer Form von Aufrichtigkeit gegenüber der Situation." Er sei immer in Übereinstimmung, mit dem, was er denke, und was er zum Ausdruck bringe - denn wenn sich da etwas verschiebe, werde er als Schauspieler unglaubwürdig.

Seit diesem Donnerstag ist Eidinger als Hauptsturmführer Koch in dem Nazi-Drama "Persischstunden" in den Kinos zu sehen.