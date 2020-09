- Homeoffice und Co-Working auf dem Land

Durch die Corona-Pandemie sind viele Arbeitnehmer über Nacht ins Homeoffice geschickt worden. Und viele haben festgestellt, dass es funktionieren kann. Einer, der diesen Gedanken schon vor langer Zeit hatte, ist Philipp Hentschel. Aktuell betreut er ein neues Wohn- und Arbeitsprojekt in Brandenburg. Redakteurin Aurelie Winker hat mit ihm gesprochen.

So mancher denkt sich vielleicht in diesen Tagen: Wenn ich schon von zu Hause aus arbeiten kann, dann muss ich vielleicht gar nicht mehr in der teuren Stadt leben, sondern kann meinen Job draußen auf dem Land machen. Einer, der diesen Gedanken schon vor langer Zeit hatte, ist Philipp Hentschel. Er berät Menschen, die sich den Traum vom Arbeiten auf dem Land erfüllen wollen und ist gerade dabei in Brandenburg ein neues Wohn- und Arbeitsprojekt an den Start zu bringen.

Mit über 40 Mitstreitern will Hentschel den Hof Prädikow in der Märkischen Schweiz zu einem Wohn- und Arbeitsort machen. Dieser Ort sei einer der vielseitigsten Höfe Brandenburgs, erklärt er. Seit der Wende liege dieser Hof brach. "Es wird saniert, es werden Wohnungen gebaut und es entsteht dort auch eine Dorfscheune, eine Art Dorfgemeinschaftsraum mit Co-Working-Space, Café und Kneipe." Man bringe dadurch wieder ein Stück Leben in diesen Hof, sagt Henschel.

Zentrum der Arbeitswelt: eine Dorfscheune

Klingt zunächst ein bisschen nach Kommune. Man plane das schon mehrere Jahre, aber grundsätzlich sei es so, dass jeder eine eigene Wohnung habe. Eine Kita sei aber noch nicht geplant. Vor Ort werde dann die Dorfscheune zum Zentrum der Arbeitswelt mit Büros, Arbeitsplätzen und Seminarräumen. "Unter den zukünftigen BewohnerInnen sind durchaus einige, die selbstständig arbeiten, die dezentral arbeiten können und die den Wunsch haben nicht Zuhause zu arbeiten", sagt Hentschel, der eigentlich in Berlin-Friedrichshain lebt.

Das Projekt Prädikow habe vielfältige Partner. Allen voran die Stiftung Trias, die das Gelände ursprünglich erworben hatte. Eine Stiftung, die sich gegen Bodenversiegelung und Bodenspekulation einsetze. Die habe das Gelände an eine Berliner Wohngenossenschaft verpachtet. Alle Teilnehmer des Projekts seien letztlich Teil dieser Genossenschaft und niemand erwerbe hier Eigentum. Aber man habe aber ein lebenslanges recht zur Miete auf dem Hof Prädikow.

Hentschel ist ein klassischer Rückkehrer



Aber warum zieht es Hentschel aufs Land? "Ich bin ein klassischer Rückkehrer“, sagt Hentschel. Er sei in der Nähe aufgewachsen und später mit Mitte 20 nach Berlin gezogen. Er habe wieder Lust bekommen, anders zu leben. Das habe nichts mit Landromantik zu tun. Ihn habe das Projekt interessiert, abseits der großen Stadt zu arbeiten, meint Hentschel: "Das sehe ich als unglaubliche Chance." Es gehe für ihn auch nicht um eine reine Wochenendnutzung, sondern um Erstwohnsitze und auch darum, dass sich Leute in die bestehenden Kommunen integrieren.

Erwarte Hentschel nun in Corona-Zeiten einen Run aufs Land? Man beobachte schon sehr viel Zuzug, sagt der Experte für moderne Arbeitsorte. "Da kann man schon von einem Trend sprechen.“ Was mittlerweile interessant werde, sind vielleicht Orte, die nicht so gut angebunden seien, die etwa keinen Bahnhof besitzen.

Projekt "Nicht-Pendlerpauschale"

Philipp Hentschel selbst unterstützt auch das "Recht aufs Mobile Arbeiten". Er setze sich dabei für eine „Nicht-Pendlerpauschale“ ein. Man könne momentan nicht die Kosten eines Co-Working-Space absetzen, kritisiert er. Wir wollen, dass dies unterstützt werde, weil Menschen, die nicht pendeln, sich schließlich auch klimafreundlich verhalten, so Hentschel.