imago/Reiner Zeisen Bild: imago/Reiner Zeisen

Di 22.09.2020 | 10:45 | Vis à vis

- "Bahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsunternehmen"

Die Deutsche Bahn will in den nächsten zehn Jahren deutlich mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene holen, das ist das ehrgeizige Ziel von Bahnvorstand Berthold Huber. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel sprach mit Huber über den neuen Deutschland-Takt der Bahn und mit welchen Maßnahmen sich der Konzern von der Corona-Talsohle erholen will.