- Union-Kapitän Trimmel: "Es wird eine harte Saison"

Der 1. FC Union hat in der vergangenen Bundesliga-Saison den Klassenerhalt geschafft - obwohl es die erste Saison für den Klub war. Diese Leistung gilt es nun zu halten, trotz oder gerade mit einigen neuen Gesichtern im Kader. Sportreporterin Stephanie Baczyk hat darüber mit Unions Kapitän Christopher Trimmel gesprochen.



Der Aufstieg des 1. FC Union und der Klassenerhalt in der letzten Bundesliga-Saison waren schon ein "Kraftakt" sagt Trimmel. Die Pandemie hätte die Spieler zwar nicht aus dem Konzept gebracht - schwierig wurde es aber, als Trainer Urs Fischer nach dem Besuch einer Beerdigung auf Abstand zu seiner Mannschaft gehen musste. "Es war eine sensible Phase", so der Union-Kapitän.



Union fehlt das Spielerische





Das Team habe sich geweigert, das letzte Spiel vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland gegen den 1. FC Bayern zu absolvieren. Erlaubt wäre es gewesen, aber die Mannschaft hatte Bedenken: "Wenn du nicht 100 Prozent mit dem Kopf dabei bist, macht's keinen Sinn", so Trimmel. Das jüngst absolvierte Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg verlief hingegen positiv und die Stimmung war gut, so Trimmel. Er freue sich auf das erste Spiel, bei dem wieder Fans im Stadion sind.



Die Vorbereitung auf die Bundesliga bewertet er positiv - es sei immer schwierig, neue Spieler ins Team zu integrieren, aber man wisse, woran man arbeiten müsse. Eines dieser Dinge sei, das Spielerische noch mehr fördern, sagte der gebürtige Österreicher.





Neue Gesichter beim 1. FC Union





Den Weggang von Stürmer Sebastian Andersson sieht aus professionellem Blickwinkel. Andersson habe zwei gute Saisons gehabt, es sei klar, dass der Stürmer dann auch gute Angebote bekomme. Neuzugang Max Kruse sei auf dem Platz einer, der "Riesenqualitäten" hätte, so der Unions-Kapitän. Kruse übernehme Verantwortung, aber sei auch lautstark und niemand würde von ihm nach seiner Verletzung nun "Wunderdinge" erwarten.