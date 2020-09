- Ethiker Augsberg: "Es gibt keine einzig wahre Lösung"

Mit dem Bundesliga-Start sollen auch wieder Fans ins die Stadien dürfen. Kritik daran gab es schon im Mai - unter anderem von Steffen Augsberg, Verfassungsrechtler und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Inforadio-Redakteurin Ulrike Bieritz hat mit dem Professor über Demokratie und Pluralismus in Krisenzeiten gesprochen.

Augsbergs Kritik im Mai bezog sich auf das "konzertierte Zugehen" der Profi-Fußballvereine auf die Politik - und dass andere gesellschaftliche Gruppen diese Chance nicht hatten. Rückblickend findet er seine Kritik zum damaligen Zeitpunkt berechtigt.





Schwächere Gruppen sind aus dem Fokus gerutscht





Mittlerweile spreche man zwar mittlerweile wieder über die Schulen und Kinderbetreuung. Aber beispielsweise seien die Pflegeheime und deren BewohnerInnen sowie das Personal nicht mehr im Fokus. "Es ist eine bleibende Aufgabe, dass wir die Verletzlichen (...) stärker in den Blick nehmen", sagte der Verfassungsrechtler. Augsberg plädiert auch dafür, föderale Lösungen aufgrund des unterschiedlichen Infektionsgeschehens noch einmal stärker zu nutzen.

"Es gibt keine einzig wahre Lösung"





Pluralismus, ja auch Konflikte und das Ringen um gute Lösungen, seien demokratisch eher positive Signale. "In der Demokratie gibt es nicht die eine richtige Lösung. Sondern nur eine auf Zeit gewählte Variante, über deren Richtigkeit man gerade im Streit ist", so Augsberg. Dabei entscheide dann die Mehrheit - aber diese habe nicht notwendigerweise die Richtigkeit auf ihrer Seite. Die Sehnsucht nach einer Autoritätsfigur sei in Krisenzeiten verständlich, so der Wissenschaftler. Aber es habe sich gezeigt, dass diese Figur weder in der Politik, noch in der Wissenschaft auftauchte. Eher sei es vertrauensstiftend gewesen, dass neue Erkenntnisse und fortschreitendes Wissen dazu geführt hätten, dass sich auch die Positionen angepasst haben.





Rechtsstaat hat sich auch in der Krise bewährt





In der Krise habe ihn positiv überrascht, dass nicht versucht wurde, das geltende Verfassungsrecht hin zu einer Art Notstandsregierung zu verschieben. Der demokratische Rechtsstaat habe sich damit auch in der Krise bewährt, sagte Augsberg. Selbst die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen seien im Grunde nicht falch - zeigten sie doch eine Art von "Grundrechts-Sensibilität" in der Bevölkerung.