- Joachim Meyerhoff: Heilsames Geschichtenerzählen

Joachim Meyerhoff ist gefeierter Schauspieler und Buchautor. Vor anderthalb Jahren aber bremste ihn dann ein Schlaganfall aus. Mit Komik versucht er diesen Schicksalsschlag in seinem neuen Buch "Hamster im hinteren Stromgebiet" zusammenzubekommen. Darüber hat sich rbb-Redakteurin Gesa Ufer mit Meyerhoff unterhalten.



Es sei unklar, was der Grund für den Schlaganfall war, erzählt der Autor. In seinem neuen Buch "Hamster im hinteren Stromgebiet" spielt der Schlaganfall eine große Rolle. Dennoch sei es Meyerhoff wichtig gewesen, dass es keine große Betroffenheit mit dem Buch geben dürfe. Komik müsse das Thema auflösen.

Im Dezember 2018 hat der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff einen Schlaganfall erlitten. Geahnt hatte er nicht, dass das passieren könne. Er rauche nicht, nehme keine Drogen und trinke nicht übermäßig. Es gebe andere "Geschosse", denen so etwas nicht widerfahre, so Meyerhoff: "Gesundheit ist immer ungerecht."

Beim Schreiben als Beobachter

Beim Schreiben betrachte man alles aus einer distanzierten Sicht, so Joachim Meyerhoff: "Dann ist man schon immer auf der sicheren Seite." Denn solange man involviert sei, sei das Schreiben nicht möglich, erklärt er. Er selbst sei nach dem Schlaganfall schnell wieder auf den Beinen gewesen: "Ich konnte relativ schnell anfangen, auch ein Beobachter zu sein."



Das Buch sei auch eine Selbstrettung. Aber es solle über seine eigene Geschichte hinausgehen. Ihm gehe es darum, Schicksalsschläge mit Komik zusammenzukriegen. "Wo ist dieser Punkt, an dem man was entgegensetzt zu einem Ereignis?" Außerdem sei es wichtig, immer wieder zu erzählen, was es heißt, in einer Gesellschaft in eine schwache Position zu geraten.

Erleben von Corona



Joachim Meyerhoff war kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aus Wien nach Berlin gekommen: "Das sollte ein Aufbruch sein, nachdem das leidige Thema der Wohnungssuche geschafft war." Die erste Produktion an der Schaubühne wurde vorbereitet und dann kam der Shutdown: "Das war bitter, weil man hier noch kein soziales Netz hatte."



Jetzt freue sich der Schauspieler neue Ecken in Berlin zu entdecken. "Meine Neugierde für diese Stadt ist wirklich ungebrochen." er sei aber noch auf der Suche nach dem optimalen Schreibplatz in der Hauptstadt.