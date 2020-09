- 30 Jahre DDR-Naturparkprogramm: "Wertvolle, alte Landschaften"

In nur neun Monaten stellte der Biologe Matthias Freude im Jahr 1990 das Naturparkprogramm der DDR zwischen Ostsee und Thüringen auf die Beine - kurz vor der Wiedervereinigung. Die geschützten Gebiete überdauern. Zum 30. Geburtstag hat Thomas Prinzler mit Freude gesprochen.

"Wertvolle, alte Landschaften zu schützen", das war das Anliegen des Biologen Matthias Freude vor 30 Jahren. Damals initiierte er mit Weggefährten das umfassende Nationalparkprogramm der DDR, das die Wiedervereinigung überlebt hat. Neun Monate hatte er für die Umsetzung Zeit bis nur zwei Wochen vor dem 3. Oktober 1990 per Volkskammerbeschluss die Entscheidung kam: Es wird fünf Nationalparks, sechs Biosphärenreservate und drei Naturparks zwischen Ostsee und Thüringen geben.

Ein völlig neuer Gedanke im Osten



"Ich freue mich noch immer darüber", sagt Freude im Rückblick. Die Ideen für Naturschutz hätten schon länger geschlummert. Es sei aber nichts niedergeschrieben gewesen, er habe sich auf keinerlei Pläne berufen können: "Nichts, ein völlig neuer Gedanke für den Osten."

Reich an biologischer Vielfalt



Er staune nach wie vor, dass das in wenigen Wochen aus den Köpfen herausgesprudelt sei, meint Freude. "Wir hatten im Gefühl, dass da einiges ist, das - wie man später sagte - reich an biologischer Vielfalt ist." Das Gefühl, sich beeilen zu müssen, habe es schon gegeben. "Wir haben oft gesagt: Wann, wenn nicht jetzt?"

Neun Monate pausenlos gearbeitet

Letztlich arbeitete Freude neun Monate quasi pausenlos. "Ich habe damals auf der Matratze im Ministerium unter dem Schreibtisch geschlafen", erinnert sich der Biologe. 17- bis 18-Stunden-Tage seien das gewesen.

"Es musste erst mal auf eine Landkarte"

Das wichtigste Ziel sei es gewesen, überhaupt erst einmal Pläne zu erstellen - ohne alles abzufahren, denn dafür reichte die Zeit nicht. "Es musste erst mal auf eine Landkarte." Hilfreich sei der geschulte Blick für eine "wertvolle, alte Landschaft" gewesen. "Was lohnt sich denn zu schützen?"

Heute dauere es bis zu zwölf Jahren bis zum Schutzgebiet



Besonders macht das Naturschutzprogramm aus Sicht von Freude auch, dass es so schnell ging. Heute brauche man vier bis zwölf Jahre, um ein Schutzgebiet auszuweisen.

Schutzgebiete bedeuten auch Regional-Entwicklung

Er sei auch im Rückblick zufrieden, weil sich vieles gut entwickelt habe - so große Landschaften unter Schutz zu stellen, dafür gebe es heute keine Chance mehr, meint der Biologe. Die Schutzgebiete bedeuteten auch Regional-Entwicklung mit Arbeitsplätzen. Hinzu komme: Viele Menschen denken ihm zufolge heute bewusster über Naturschutz: "Wenn das so bliebe, wäre das toll."