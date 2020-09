- Gebrauchsanweisung für die Unsicherheiten durch Corona

Wie gehen wir ganz persönlich mit der anhaltenden Corona-Krise um? Arvid Nienhaus hilft als Business-Coach, diese Frage zu beantworten. Im Gespräch mit Inforadio-Redakteur Christian Wildt rät er, an Lösungen zu denken und die Augen beim Maske-Tragen besonders zu beachten.



Diese Beobachtung macht Nienhaus auch vor allem bei seinen Kunden. Wichtig sei ihnen Hilfe bei der "Selbstführung - Wie navigiere ich mich durch die Zeit?", berichtet er. Hinzu komme der Wunsch, Beziehungen zu stärken. Also Austausch und Nähe zu fördern. Das gelte auch für Unternehmen.

Coach Arvid Nienhaus empfiehlt Menschen, die sich in der Corona-Krise belastet fühlen, die Umstände nicht immer zu hinterfragen. Persönlich helfe es oft "intelligente Fragen" zu stellen, sagte er. Das sei etwa die Frage: "Was ist mir wichtig?" oder "Wie kann ich meine Freiheiten gut nutzen?" In diesem Sommer könne das etwa bedeutet haben statt einer Party mit 150 Menschen auf viele kleine auszuweichen. Es gehe darum, das Beste aus der Situation zu machen.

Videokonferenz als Barriere

Wichtig sei hierbei auch die Körpersprache, so der Coach. Dabei komme in der aktuellen Zeit der Mund-und-Nasen-Bedeckung und des Homeoffice den Augen besondere Bedeutung zu. Videokonferenzen seien eine künstliche Barriere: "Wir müssen uns bewusst sein, dass wir mit unseren Augen sehr viel ausdrücken können."

Mit den Augen die Maske kompensieren



Es sei ein guter Trick, sich selbst aufnzuehmen, wenn man gerade nicht darauf achtet, was man mit seinen Augen tue, meint Nienhaus. "Blinzel ich häufig? Habe ich einen starren Blick?" Feine Nuancen ließen sich so erkennen und ausdrücken, auch wenn man nur einen Teil des Gesichts sehe. "So lässt sich das Hemmnis der Maske kompensieren."

Der Unsicherheit "zuhören"



Letztlich sei es wichtig, sich nicht immer nur auf Probleme zu fokussieren, meint der Coach, denn das bedeute großer Stress. "Wir sehen dann die Handlungsoptionen nicht." Jeder Mensch trage viele Anteile in sich, so auch die Unsicherheit. Nienhaus empfiehlt: "Einfach mal zuzuhören, als wäre das ein guter Freund." Hilfreich sei auch, sich an Krisen zu erinnern, sie auf die aktuelle Situation zu übertragen und daraus zu lernen.