Mehr Demokratie für die Staatliche Ballettschule in Berlin

Mangelnde demokratische Strukturen, Kontrolle sowie psychische Gewalt: Das ist das Fazit der Untersuchung des Berliner Ballettschulskandals. Nun soll sich was ändern. Redakteurin Tina Friedrich hat sich mit Klaus Brunswicker, Leiter der Expertenkommission, über die Reformen unterhalten.

"Es ist eine Schule mit einem sehr hohen Anspruch an sich (…), aber es ist eine Schule, die nicht gelernt hat, kontroverse Diskussionen zu führen, auszuhalten und zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen", sagt Klaus Brunswicker. Er ist Leiter der Expertenkommission zur Aufklärung der Vorwürfe wegen möglicher Missstände an der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik in Berlin. Diskussionsprozesse seien nicht geschätzt worden, sagt er.

"Ich glaube es ist ganz wichtig, dass ein Prozess beginnt, wo das Kollegium, die Eltern und die SchülerInnen entscheiden, wie die Schule gestaltet wird", sagt Brunswicker. Brunswicker selbst hat 14 Jahre lang eine Schule in Berlin geleitet. Doch die Zustände in der Ballettschule haben ihn überrascht: "Es hat mich überrascht, dass es das in dieser Form gibt, dass eine Schule derartig von oben geleitet wird und nicht durch die dafür vorgesehenen Gremien."