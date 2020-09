- Das Berghain wird zum „Studio Berlin“

Eine Skulptur auf dem Dancefloor? Ein Ölgemälde hinter der Bar? Das alles gibt es demnächst im Berghain. Der Techno-Club wird in der Pandemie zur temporären Kunsthalle. Organisiert wurde die Ausstellung vom Sammlerpaar Boros. Barbara Wiegand hat sie zum Gespräch getroffen.

Die Kunstmetropole Berlin sei immer noch unglaublich aktiv, sagt Christian Boros, und genau das soll die Ausstellung "Studio Berlin“ im Berghain zeigen. Der Fokus liegt auf dem Studio, also der Produktionsstätte, an der die Künstlerinnen und Künstler nicht nur ihre Werke produzieren, sondern auch denken und sich zurückziehen, erklärt Karen Boros.

Organisator ist das Sammlerpaar Karen und Christian Boros, berühmt für ihren "Kunstbunker" in der Reinhardtstraße. In einem Public Private Partnership mit dem Land Berlin luden sie Künstlerinnen und Künstler ein, im Berghain auszustellen. Darunter internationale Stars wie Olafur Eliasson und Isa Genzken. Mit den Einnahmen soll das Berghain unterstützt werden.

Ausstellung "Studio Berlin" ab dem 9. September Berghain - Am Wriezener Bahnhof

Die Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler liest sich dabei wie ein "who is who“ der Kunstschaffenden in Berlin. Angefangen habe aber alles mit der Anfrage des Berghains, erklärt Christian Boros.

Man habe gewusst, dass die tausenden Berliner Künstlerinnen und Künstler, die normalerweise 80 Prozent ihrer Zeit im Flugzeug verbringen zu Ausstellungen auf der ganzen Welt, momentan alle zuhause sind, sagt der Kunstsammler.

Eruptive Produktionskraft

Durch das Festsitzen während der Corona-Pandemie habe die Produktion von Kunst in den Studios enorm zugenommen. "Da ist eine wirklich eruptive Produktionskraft entstanden, während umgekehrt alle Plattformen zur Ausstellung dieser neuen Kunst weggebrochen sind“, erklärt Christian Boros.

Weil Kunstausstellungen mittlerweile unter Auflagen wieder möglich sind, habe man sich entschlossen den Wunsch der Künstlerinnen und Künstler ihre neu entstandenen Werke zu zeigen und den momentan nicht als Club nutzbaren Raum des Berghains zusammenzubringen.



Schon bevor feststand, wo die Ausstellung stattfinden würde, hatten die meisten Künstlerinnen und Künstler bereits zugesagt, so der Kunstsammler. "Als dann klar war, wir zeigen das im Berghain, auf 3500 Quadratmetern, in allen bisher verschlossenen Räumen wie der Tanzfläche oder der Panoramabar, war die Begeisterung noch größer.“

Neben weltberühmten Namen wie Rosemarie Trockel, Wolfgang Tillmans, Olafur Eliasson und Isa Genzken, seien aber auch viele noch unbekanntere Künstlerinnen und Künstler dabei, die noch nicht von einer Galerie vertreten werden.

Signal für die Zukunft

Dabei habe man am Anfang mit 40 Kunstschaffenden geplant, am Ende sind es über 100 Künstlerinnen und Künstler geworden, erklärt Karen Boros. Einzige Vorgabe war, dass die Künstlerinnen und Künstler aktuelle Werke präsentieren, die damit auch als Spiegelbild der aktuellen Situation dienen sollen.

"So haben wir eine repräsentative und internationale Mischung von Künstlern, die in Berlin leben und nachdenken, und vielleicht auch positive Signale für die Zukunft senden können“, hofft Christian Boros. "Denn Künstler sind immer Vorreiter gewesen und in dieser aktuellen Situation brauchen wir auch Modelle, wie man das Morgen neu denken kann.“