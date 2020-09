- Grjasnowa: Syrien ist in Vergessenheit geraten

Olga Grajsnowa ist eine äußerst umtriebige junge Frau. Sie ist Schriftstellerin, Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig, studierte anschließend Tanzwissenschaft in Berlin und ist außerdem Inforadio-Kolumnistin. Aktuell feiert ihr Stück "Gott ist nicht schüchtern" Premiere am Berliner Ensemble. Nadine Kreuzahler hat sie getroffen.

Es ist die erste Aufführung am Berliner Ensemble nach dem großen Lockdown. Aus ihrem gleichnamigen Roman hat die 35-jährige Olga Grajsnowa ein Theaterstück geschrieben, was nur uraufgeführt werde. Sie habe das Stück bereits bei den Proben sehen dürfen und freue sich sehr auf die Premiere.

"Es war vor allem ein sehr langer Weg", sagt Grajsnowa. "Von der ersten Textfassung bis zur Regiefindung. Die Proben wurden auch Corona-bedingt unterbrochen." Jetzt hoffe sie, dass alles gut von statten gehen werde.

Gute Zwischenlösung am Berliner Ensemble

Es sei bereits die vierte Inszenierung eines ihrer Texte. Und diesmal, "das einzige Mal", hatte die Autorin den großen Luxus, dass sie bei den Proben dabei sein durfte und dem Schaffensprozess beiwohnen durfte. Da wurde auch an Sätzen herumgefeilt. Sie konnte dort bei den Proben noch viel beitragen.

Bedauerlicherweise dürfen coronabedingt nur noch 200 Zuschauer im Saal Platz nehmen. Sie freue sich aber, dass es weitergeht. "Es ist eine große Schwierigkeit für den Kulturbetrieb“, so Grajsnowa. Aber am Berliner Ensemble habe man eine sehr gute Zwischenlösung gefunden.

Flüchten ist keine Vergnügunsgreise

Ihr Theaterstück lenke zurück auf ein Thema, dass in der Zwischenzeit etwas in Vergessenheit geraten war: Syrien. Man Rede zu wenig über Flucht und über die restriktiven Gesetze, die dort in der Zwischenzeit erlassen wurden.

"Die Wahrnehmung dessen, was noch anständig ist, die habe sich verschoben", sagt sie bezogen auf die Flüchtlingsdebatte in der deutschen Gesellschaft. Es gebe Gründe, warum Menschen flüchten und es sei keine Vergnügungsreise, wie es in den deutschen Medien teilweise schon dargestellt wurde.

Journalistische Recherche für einen Roman

Der Roman "hatte sich so ergeben", sagt Grajsnowa. Sie hatte nicht den Plan etwas über Syrien zu schreiben. Für die Recherche war sie sehr lange unterwegs in der Türkei, Griechenland und dem Libanon. Dazu habe sie Zutritt zu journalistischen Archiven bekommen, um ein möglichst gutes Bild bekommen zu können.

"Das Buch habe aber keinen historischen Abstand“. Alles was sie geschrieben habe, habe so stattgefunden bzw. hätte so stattfinden können. Da war es ihr wichtig, dass sie mehrere Quellen hatte. Es sei eine klassische journalistische Recherche gewesen. Zur aktuellen Situation in Syrien sagt Grajsnowa: "Es werde eher schlimmer als besser."