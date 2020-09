Dietmar Peitsch hat als Verfassungsschützer jahrelang versucht, terroristische Anschläge zu verhindern. Inzwischen im Ruhestand, schreibt der Jurist Romane, in denen er seine Erfahrungen verarbeitet. Inforadio- Redakteur Christian Wildt sprach mit Peitsch über seinen neuesten Thriller und die Zeit beim Verfassungsschutz.

Dietmar Peitsch hat als Verfassungsschützer jahrelang versucht, terroristische Anschläge zu verhindern. Inzwischen im Ruhestand, schreibt der Jurist Romane, in denen er seine Erfahrungen verarbeitet. Inforadio- Redakteur Christian Wildt sprach mit Peitsch über Fiktives und Reales aus dem Schlapphut-Milieu.

Die Gefahr terroristischer Angriffe gibt es weiter - das zeigen die jüngsten Attacken auf der Berliner Stadtautobahn. Und deshalb sind Sicherheitskräfte wie Polizei und Verfassungsschützer auch weiter gefordert, um sowas möglichst im Vorfeld auszumachen und zu verhindern. Ein Berliner, der sich Jahre als verantwortlicher Verfassungsschützer mit darum gekümmert hat, ist Dietmar Peitsch.

Abenteuerliche Sachen bei Observationen

Mittlerweile verarbeitet Peitsch seine Erfahrungen in seinen Büchern - mit Licht und Schatten der geheimen Aufklärung. Im aktuellen Roman von Dietmar Peitsch plant ein Islamist einen Anschlag in Berlin. Observationen werden durchgeführt, Lauschmaßnahmen angeordnet, Telefone abgehört und es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd. Peitsch selbst saß während seiner aktiven Zeit mehr hinter Schreibtisch, als dass er Islamisten gejagt hätte, aber "ich weiß aus Erfahrung von Kollegen, dass es da schon einige abenteuerliche Sachen bei Observationen gegeben hat."

Der Verfassungsschutz habe zudem keine Eingriffsbefugnis, er arbeite im Vorfeld und schaue nach potenziellen Gefahren. Es gebe da eine strikte Trennung zur Polizei. Peitschs Aufgabe beim Verfassungsschutz sei es damals gewesen, sich mit rechtlicher Aufsicht zu befassen, etwa ob abgehörte Telefonate in die Auswertung gehen durften.

Ein Fall, mit dem Peitsch selbst zu tun hatte: Ein hoher Polizeibeamter wurde durch vorgetäuschte Papiere aus dem Amt heraus als Scientologe denunziert. Dies habe den Berliner Verfassungsschutz damals sehr "aufgerüttelt" und "verunsichert", erklärt Peitsch, weil man nicht wusste, was dahintersteckte. Man geriet soweit unter Druck, dass dieser im Jahr 2000 sogar aufgelöst wurde. Anschließend kam Peitsch in die Berliner Verwaltung.

Faible für Lost Places

Sein Roman sei reine Fiktion, sagt Peitsch, allerdings habe die Ideologie und die Arbeitsweise von Links und Rechts, die er in seinem Buch beschreibe, durchaus Ähnlichkeiten. Hier habe er seine Fantasie spielen lassen und eine Verbindung der beiden Seiten aufgebaut. Für seinen Plot suchte sich Pietsch einige SED-Ruinen im Ostteil Berlins aus, zum Beispiel in der ehemaligen FDJ-Hochschule in der Nähe von Wandlitz. "Das ist ein ganz merkwürdiger Ort, da steht mitten im Wald eine riesige Gebäudeanlage, die bis heute leer steht", sagt Pietsch. Sehr geheimnisvoll und gespenstisch. Peitsch habe ein Faible für sogenannte "Lost Places".

Sein ehemaliger Arbeitsplatz beim Verfassungsschutz lag in der Potsdamer Straße 86, wovon viele Berliner gar nichts wussten. Dort lagen die operativen Bereiche. Man musste dort zunächst verschiedene Aufzüge benutzen, um überhaupt in das Amt zu gelangen, erzählt Pietsch. Aber: "In erster Linie waren dort ganz normale Büros." Nun stünde das Gebäude leer. Pietsch war vor einiger Zeit dort und hatte gemerkt, dass sich eigentlich nichts geändert hatte im Vergleich zum Jahr 2000.

Seine nächste Story werde um den BER gehen. Dann wird der Flughafenchef von Umweltaktivisten entführt und der Verfassungsschutz ist erneut gefordert.