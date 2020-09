Inforadio Bild: Inforadio

Di 01.09.2020 | 10:45 | Vis à vis

- "Die Zeit könnte nicht besser sein, um zu gründen."

Nur jedes sechste Startup in Deutschland wird von einer Frau gegründet - Frauen sind in der Gründerszene seit vielen Jahren unterrepräsentiert. Mayra Frank will das ändern. Sie ist Deutschland-Chefin von "Google for Startups". Inforadio-Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann traf Mayra Frank in Berlin.