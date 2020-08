- "Corona hat zu einem echten Schach-Boom geführt"

Bei seinem Matsch gegen Garri Kasparow sei er "sehr ehrfürchtig" gewesen, so Rabiega. Erst während der Partie wurde ihm langsam bewusst, dass sein Gegner wohl Kasparow war und später bestätigte sich dies. Auch gegen Wladimir Kramnik hat er schon gespielt - allerdings noch zu einer Zeit, als dieser kein Schachweltmeister war. "Schon damals wusste ich, dass er Weltmeister wird", so der Großmeister heute.



Vor 40-50 Jahren war der Schachsport noch konservativer, ältere Männer in Sakkos prägten das Bild, erinnert sich Rabiega. Derzeit steht an der Spitze der Norweger Magnus Carlson, ein "lockerer Vogel" wie der Schach-Profi sagt, der den Sport auch gut nach außen darstellen kann. Diese Veränderung zeigen sich auch im Internet - dort kommentieren Weltspieler Partien, erklären Züge oder halten Small-Talk während ihres eigenen Matches.

Rabiega unterrichtet Schulfach Schach



Der Corona-Lockdown in vielen Ländern der Welt hat einen regelrechten Schach-Boom ausgelöst, so Rabiega. 95 Prozent der Spiele werden derzeit online ausgetragen. Dort gebe es auch viel Werbung und damit Geld, dass Profis sonst auf Turnieren verdienen müssen.



Er selbst unterrichtet seit sieben Jahren als Schullehrer für das Fach Schach an einer Schule in Berlin-Prenzlauer Berg. Neben den Grundkenntnissen und Regeln des Schachs sollen die Kinder und Jugendlichen auch Strategien und Spielzüge entwickeln. Das Wissen wird mit Hausaufgaben und Klassenarbeiten gefestigt.



Schachkarriere endet eher in den 50-ern





Für die jungen Spielerinnen und Spieler steht dabei vor allem Konzentration sowie logisch-strategisches Denken im Vordergrund, so der Großmeister. Auch die Entscheidungsfindung und die Kreativität werden mit dem Brettspiel trainiert. Er selbst möchte jetzt auch wieder online trainieren, weiß aber auch: Im Alter lässt die Kraft beim Schach nach.