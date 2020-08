- Giffey: Mit gemischten Führungsteams fördern wir die Wirtschaft

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hält sich weiter offen, im nächsten Jahr für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin zu kandidieren.



Sie wolle ihren Betrag dazu leisten, dass die Sozialdemokratie in der Hauptstadt wieder stärker werde, sagte Giffey. Es mache ihr Sorgen, dass sich die Berliner SPD momentan in nicht ganz einfachem Fahrwasser befinde.



Deshalb bewerbe sie sich auch gemeinsam mit Fraktionschef Saleh um den Landesvorsitz. Diese Entscheidung falle am 31.Oktober. Danach könne man sehen wie es weitergeht. Sie sei auf jeden Fall bereit, sehr viel für die Partei zu tun, so Giffey.