dpa Bild: dpa

Fr 21.08.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Scheel: "Ihr könnt auch eure Eigentumswohnungen bauen"

Sebastian Scheel (Linke) ist Berlins neuer Senator für Stadtentwicklung und Wohnen. Am Donnerstag ist er vereidigt worden. Wie der ehemalige Baustaatssekretär die Wohnungspolitik in der Hauptstadt gestalten will, darüber hat er mit dem landespolitischen Reporter Thorsten Gabriel gesprochen.