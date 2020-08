- Warum der Götterbaum ein Stadtbaum der Zukunft ist

Der Götterbaum erobert Berlin und ist deshalb ein Fall für Ingo Kowarik. Der Professor für Pflanzenökologie kümmert sich um eingewanderte Arten. Im Gespräch mit Redakteurin Marie Asmussen erklärt der Stadtökologe, warum der Götterbaum das Stadtklima auch in Zukunft verbessern kann.



Wenn Ingo Kowarik, Professor für Pflanzenökologie an der Technischen Universität Berlin mit Forschungsschwerpunkt "Biologische Invasionen", vom Götterbaum erzählt, kommt er ins Schwärmen. Bienen lieben ihn, sein Holz ist besonders biegsam und er kommt gut mit Trockenheit klar.

Großes Wurzelsystem



"Der Götterbaum ist ein sehr, sehr guter Stadtbaum", fasst Kowarik zusammen. Er

habe sich besonders gut an die städtischen Bedingungen in Berlin angepasst. "Das liegt daran, dass er mit Trockenheit sehr gut umgehen kann." Mit seinem großen Wurzelsystem könne der Baum die Feuchtigkeit im Boden gut nutzen. "Sie werden ihn nie welken sehen." Im Gegensatz zu anderen Bäumen. Das ist gerade in der Zeit des Klimawandels ein Vorteil.

Aus Versehen nach Europa gekommen



Ursprünglich kommt der Götterbaum aus China und wurde von einem Missionar im Jahr 1740 nach Europa gebracht. Seit 1780 gibt es ihn in Berlin. Und eigentlich sei er versehentlich hierher gekommen - verwechselt wurde er im 18. Jahrhundert nämlich mit dem sogenannten Lackbaum.

Lenné hat ihn etabliert

Der preußische Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné habe den Götterbaum oft und gern gepflanzt - und so zu seiner Verbreitung beigetragen. Für Kowarik ist der Baum ein "faszinierendes Wissenschaftsobjekt". An ihm sei gut zu sehen, wie sich Bäume an Stadtbedingungen anpassen.

Lange gefiederte Blätter

Wie man ihn erkennt, den Götterbaum? "Er hat sehr lange gefiederte Blätter", erklärt Kowarik. Und im Gegensatz zum Essigbaum habe er keine Haare.

Eigener Götterbaum-Honig

Gemocht wird der Baum auch von Bienen, so der Wissenschaftlicher. "Er ist eine Art, die von Bienen sehr gern besucht wird." Es gebe sogar einen eigenen Götterbaum-Honig. "Die Imker müssten in lieben."



Rennrodel aus seinem Holz



Hinzu kommt: "Sein Holz ist sehr biegefest." Früher habe man Wagendeichseln aus seinem Holz gemacht, jetzt seien es Rennrodel, die man daraus produzieren könne.

"Abbild einer multikulturellen Stadt"

Insgesamt 1500 Pflanzenarten gibt es, die wild in Berlin wachsen - jede Fünfte ist eine eingeführte Art. "Das ist ganz typisch für Städte, die sehr dynamisch sind", erklärt der Forscher. Eingeführte Arten seien das "Abbild einer multikulturellen Stadt" - und das zeichne Berlin aus.

Keine Verdrängung durch den Götterbaum

Beim Naturschutz gehe es darum, die Gesamtnatur zu erhalten. Mit dem Götterbaum gebe es kein Naturschutzproblem - denn er verdränge keine seltenen, gefährdeten Pflanzenarten, sagt Kowarik.

Nur in der Stadt

Dennoch sei der Götterbaum "manchmal lästig" - denn er wachse auch gern wild in Parks und auf Bahngleisen. Es werde beobachtet, dass er sich entlang der Autobahnen ausbreitet, erzählt der Pflanzenökologe. In der Fläche sei er aber noch nicht zu finden.