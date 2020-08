- "Meine Patienten können ihre Erkrankung ruhig mal googeln"

Schon seit Längerem wurde an Hein herangetragen, er möge doch als Arzt einmal über seinen Arbeitsalltag schreiben. Doch er wollte die beiden Bereiche auseinanderhalten. Mit dem Schwerpunkt Hypochonder hat er dann aber doch eine Möglichkeit gefunden, seine Praxis literarisch zu verarbeiten. Um beides zu schaffen, müsse er allerdings sehr gut organisiert sein, so Hein.



Vorurteile gegenüber der Psychiatrie findet Hein dort schade, wo sie Menschen helfen könnte, ein gesünderes Leben zu führen. Augenhöhe sucht er in seiner Praxis nicht - denn die Menschen kämen zu ihm, weil sie bei ihm Expertise suchten. Dabei seien die PatientInnen aber selbst ExpertInnen ihrer Erkrankung, so Hein. Sie würden ihn beispielsweise auf Nebenwirkungen bei Medikamenten und Vorerkrankungen hinweisen.





"Meine Patienten können ihre Erkrankungen auch mal googeln"





Aktuelle Bezüge zum Coronavirus wollte Hein nicht ins Buch einfließen lassen. "Dann wird das Buch schnell alt", sagt der Autor. Viel eher ging es ihm um ein paar grundsätzliche Überlegungen zu seinem Beruf. Im Pandemie-Alltag hätte sich seine Praxis stark umstellen müssen, Videotelefonate wurden ein gängiger Standard, denn einige PatientInnen wollten nicht mit dem Bus oder Bahn in die Praxis fahren.



Dass seine PatientInnen ihre Erkrankungen auch mal bei einer Suchmaschine eingeben, stört ihn nicht besonders. Er findet dies sogar gut, solange es vor der eigentlichen Therapie passiert. Denn hier gebe es dann die Möglichkeit, so Hein, auch Missverständnisse aufzuklären oder Fragen zu beantworten.