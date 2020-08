- Hetty Berg: Das Museum als ein Ort für das Jüdische

Seit dem 1. April 2020 hat das Jüdische Museum Berlin eine neue Direktorin: die niederländische Theaterwissenschaftlerin und Kulturhistorikerin Hetty Berg. Zuvor hat sie das Jüdische Kulturviertel in Amsterdam geleitet. Rbb-Reporterin Almut Engelien hat mit Berg über ihre Familie und die Ausrichtung des Jüdischen Museums gesprochen.

Die Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin soll sich künftig auch ästhetisch in die Architektur von Daniel Libeskind einfügen, so Berg. Jetzt sei das Haus weniger "überladen", es gebe mehr Originalobjekte. Oft stammen diese von Jüdinnen und Juden, die ausgewandert seien und nun überall auf der Welt lebten. Viele überließen dem Jüdischen Museum persönliche Gegenstände, um sie für die Nachwelt zu bewahren.



Berg wurde 1961 in Den Haag geboren, sie entstammt einer politisch engagierten, säkulären jüdischen Familie. Eine ihrer ersten Erinnerungen an das Jüdischsein war, dass ihre Familie kein Schweinefleisch aß. Später kam hinzu, dass ihre Familie nicht über die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Besetzung der Niederlande sprach.





Verdrängtes Familientrauma und Heilung



Teile ihrer Familie wurden während des Holocausts von den Nazis ermordet. Sie bewundere deshalb den Mut und die Widerstandfähigkeit ihrer Großeltern, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiterzumachen. Doch dies hatte seinen Preis, so Berg: Sie konnten nicht zurückblicken auf das Unrecht und den Schmerz, die sie erfahren hatten. Ebenso wurde die jüdische Kultur und das Trauma der Nazi-Diktatur regelrecht weggedrückt. Erst ihre Generation habe gefragt, was die jüdische Kultur war und sein kann. "Es muss doch auch schöne Sachen darin geben und nicht nur das Trauma", so Berg.



Die Kuratorin wurde deswegen Mitglied der jüdischen Gemeinde, hat bereits als Teenager Hebräisch gelernt und ist viel nach Israel gereist. Dass sie in einem jüdischen Museum arbeitet, sei für sie auch "Heilung", um sich mit ihrer persönlichen Geschichte auseinanderzusetzen.



Das Jüdische Museum Berlin soll nicht nur die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Deutschland dokumentieren, sondern auch zu aktuellen Debatten beitragen. Das Museum soll unabhängig bleiben, auch wenn es staatlich gefördert wird. Es soll auch ein Ort sein für Jüdinnen und Juden in der Region, "ein Ort für das Jüdische" so Berg.