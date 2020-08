- Siewert: Wir wollen die Spitze angreifen

Die Füchse Berlin setzen seit langem auf den Nachwuchs und die eigene Jugendarbeit. In dieser Saison treiben es die Berliner auf die Spitze, denn erstmals kommt auch ihr Trainer aus dem eigenen Bau und darüber hinaus jugendliche 26 Jahre alt. Sein Name: Jaron Siewert. Jens-Christian Gußmann hat den neuen Füchse-Trainer zum Gespräch getroffen.

Jaron Siewert spielte selbst in der Jugend der Füchse, wechselte dann früh an den Spielfeldrand, wurde Trainer, und übernimmt in der kommenden Saison - mit gerade mal 26 Jahren - die sportliche Verantwortung beim Handball-Bundesligisten. Damit ist er mit Abstand der jüngste Coach der Bundesliga. Das sei kein Traum mehr sondern Realität. Wie sehr habe er sich schon an diese Aufgabe gewöhnt? "Gewöhnung wird, glaube ich, nie eintreten", sagt Siewert. Es sei immer etwas was Besonderes in der 1. Liga aktiv zu sein.

Spielertrainer komme für ihn nicht mehr in Betracht. Es sei vier Jahre her, als er das letzte Mal ein Spiel bestritten hätte. Der Trainingsrückstand wäre viel zu groß. Siewert habe bereits in jungen Jahren seine Zukunft im Trainerjob gesehen. "Ich habe das Ganze damals gestartet, um auch erstklassig arbeiten zu können. Das habe ich als Spieler nicht geschafft, oder nur sehr kurz geschafft." Es sei sein klares Zeil gewesen, in die 1. Liga zu kommen. "Ich möchte Erfolge haben, um den Füchsen auch etwas zurückzugeben."

Autorität müsse man ausstrahlen



Die Rückkehr nach Berlin sei auch ein Stück weit Rückkehr in die Heimat und zur Familie gewesen, meint Siewert. In der Füchse-Jugend spielte Siewert mit Spielern wie Fabian Wiede und Paul Drux zusammen. "Beide waren damals schon absolute Führungsspieler in der Mannschaft." Siewert hätte inhaltlich zwar seinen Input geben können, aber vom Spielerischen her seien die beiden eine Klasse höher gewesen. Aktuell verhält es sich so, dass Siewerts Mannschaftskapitän Hans Lindberg 12 Jahre älter als Siewert ist. Eine gewisse Autorität müsse man eben ausstrahlen und die wachse auch in so einem Mannschaftsgefüge, meint Siewert. "Die Spieler müssen wissen, dass man sie besser machen will."

Siewert setze viel Zeit in die Vor- und Nachbereitung der Trainingsarbeit ein. Die wenige Freizeit, die Jaron Siewert bleibe, die verbringe er vor allem mit seiner Frau und seinem acht Monate alten Sohn. Er selbst sei immer Fan des Handball-Sports geblieben. Siewert möchte für schnellen und dynamischen Handball stehen, bei dem auch ein gewisser Spielwitz zu erkennen sei. "Die Zuschauer sollen gefesselt sein, von dem was wir da auf der Platte machen." Sein Ziel in der Bundesliga: Die Spitze angreifen. Dafür arbeite er jeden Tag.

Siewert: Ein gebürtiger Reinickendorfer als Bundesliga-Trainer



Siewert selbst ist in Reinickendorf aufgewachsen und wurde bereits in der Grundschule bei einer Handball-AG von Füchse-Trainern geschult. Später ging es zum Vereinstraining und so durchlief er alle Jugendmannschaften. Aufgrund von Verletzungen war er auch bei ein paar Europapokal- und Bundesligaspielen bei der 1. Mannschaft im Einsatz, aber er habe sich "nie wirklich etabliert“, meint Siewert. Aber der Grundstein, dem Handball sein Berufsleben zu widmen, wurde damals gelegt: "Das war auch ein Auslöser vor 9000 Menschen in der Max Schmeling-Halle zu stehen." Das möchte er jetzt auch als Trainer erleben.