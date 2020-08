- "Im Grundsatz ist die deutsche Gesellschaft eine hilfsbereite"

Barbara John ist seit Jahrzehnten eine wichtige politische Stimme in Sachen Sozialpolitik. Von 1981 bis 2003 war sie Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Seit 2003 Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Ursula Voßhenrich hat mit ihr über das Vetrauen in die Zivilgesellschaft in Corona-Zeiten gesprochen.

Die Arbeitsbereiche des Paritätischen Wohlfahrtsverbands reichen von Kinder- und Jugendhilfe, der Pflege, der Migrationssozialarbeit bis zur Nachbarschaftsarbeit – ein dichtes Netz nahezu aller sozialen Belange in der Stadt. Hier bildet sich auch ab, wer Unterstützung braucht und Hilfe bekommt, und wer durchs Raster fällt. Barbara John kennt die Stärken, aber auch die Schwächen des Sozialsystems.

Aus Johns Sicht trägt das soziale Netz noch – auch nach fünf Monaten Corona. "Aber nicht für alle in gleicher Weise“, sagt sie. Die Zivilgesellschaft habe verstehen müssen, dass es jetzt auf sie ankomme. "Ich habe es so empfunden, dass ich in einem Land lebe, in dem doch Rationalität, Vernunft und Rücksicht vorherrscht", sagt John. Sie habe auch gemerkt in dieser Zeit, dass die Grundhaltungen, die jede Person habe, noch verstärkt wurde. Die Mutigen hätten Kontakt gesucht und andere hätten sich vollkommen zurückgezogen.

Andere an den Pranger zu stellen gehe gar nicht



Es habe sie gefreut, dass die meisten Menschen solidarisch gewesen seien. Wir seien ja als Sozial-Staatsbürger darauf geprägt. Es gebe natürlich auch spitze Ellenbogen. Was John auffiel, war, dass es Menschen gab, die nur darauf warteten, andere an den Pranger zu stellen: "So etwas geht gar nicht.“

Was aus der Krise überdauern werde, sei laut John, dass der Zusammenhalt in einer unerwarteten Krisensituation doch funktioniere. Was die Sozialpolitikerin verstöre sind die Prämien des Staates, die doch allzu orientierungslos daherkämen. Beispiel: In der Altenhilfe werden nur ein Viertel in Häusern betreut, die die Zuhause betreuen, für die gebe es gar nichts. "Das sei ungerecht, so was ist unmöglich", sagt John.

Die Menschen wüssten im Grunde, was zu tun sei



Aber was bedeutet die Corona-Pandemie für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, einer der größten Sozialverbände des Landes Berlin? Man habe gemerkt, dass unser Netzwerk bereits bestand und das man etwa bei dem Verteilen von Masken schnell helfen konnte. Wir und auch der Staat könnten sich darauf verlassen, dass die Menschen wüssten, was zu tun sei. Gäbe es diese Einsicht nicht, könnte auch der Staat nicht viel tun.

Allerdings seien viele systemrelevante Jobs auch vergessen worden, beispielsweise in der Altenpflege oder mit schwer geistig Behinderten. Diese Betreuer durften lange nicht in die Werkstätten gehen. Keiner hatte daran gedacht. Das war etwas, was wir gemerkt hätten. Man habe momentan auch den Eindruck es gebe eine Zweiklassengesellschaft; wer kriege eine Prämie und wer nicht. John sagt: "Das soziale Netz sei da, aber man sehe es oft nicht. Erst wenn es mal nicht mehr da sei, dann würde man es spüren."

Staat müsse Vertrauen die Zivilgesellschaft haben



Die staatlichen Stellen müssten erkennen, dass die Zivilgesellschaft und die Verbände und freien Träger aus eigenem Antrieb gut funktionieren. Deshalb sollte man auch Vertrauen darin haben. Im Grundsatz sei die deutsche Gesellschaft eine hilfsbereite.

Die strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt bereiten John jedoch große Sorgen. "Gerade in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales muss es mehr Ausbildungsstellen geben." Es gebe darüber hinaus viel zu wenige ErzieherInnen und Pflegekräfte. "Da muss sehr viel mehr getan werden.“