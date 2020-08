- Ökonom Horn: "Der Tiefpunkt ist bereits durchschritten"

Gustav Horn war bis zu seiner Pension im letzten Jahr Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK. Heute kämpft der renommierte Wissenschaftler ganz praktisch für Konsumgutscheine in Bad Belzig. Wirtschaftsredakteurin Ute Holzhey hat mit ihm gesprochen.

Wie geht es weiter mit der Wirtschaft und wo endet das alles mit Corona? Eigentlich sind das gerade spannende Zeiten für Wirtschaftswissenschaftler, doch Horn bedauert seinen Entschluss nicht, in Pension gegangen zu sein. Vielmehr habe er sich einer neuen Aufgabe zugewendet: der Politik.

"Das ist in diesen Zeiten eine Herausforderung, die man annehmen muss und auch gerne annehme", sagt Horn. In Bad Belzig ist er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Er habe sich gefragt, was er auf lokaler Ebene machen könne. Seine Idee: Konsumgutscheine für kleine Geschäfte, die während der Krise schließen musste. Noch ist nicht sicher, ob seine Idee dort auch politischen Anklang findet.

Mehrwertsteuersenkung als "Schrotschuss"



Das Konjunkturpaket der Bundesregierung bewertet Horn als "Wumms", wenn man alle Maßnahmen nehme. „Es ist eine ungeheure Menge Geld, das in die Wirtschaft gepumpt wird“, sagt Horn. Das werde zu spüren sein. Horn glaubt: Der Tiefpunkt ist bereits durchschritten. Mit der Mehrwertsteuersenkung sei Horn nicht glücklich gewesen, da sie mehr ein "Schrotschuss" sei. Unternehmen, denen es gut, profitieren ja ebenso davon. Man hätte es auf den Einzelhandel beschränken sollen, findet Horn.

Momentan sind zahlreiche Branchen und Bereiche auf wirtschaftlicher Talfahrt: Handel, Reisebranche, Bahn und so weiter. Sieht Gustav Horn, dass die Milliarden-Hilfen hier eine Abfederung herbeiführen können? "Die Soforthilfen für Unternehmen, die die Betriebskosten erstatteten, haben Reihenweise dafür gesorgt, dass Unternehmen nicht Pleite gegangen sind", sagt Horn. Viele konnten in Kurzarbeit gehen, ohne entlassen zu werden. "Das hat auch schon stabilisiert."

Weitere Hilfen für Künstler und Soloselbstständige



Dass der Tiefpunkt schon erreicht sei, sehe man vor allem an den Zahlen wie den Geschäftserwartungen und am Arbeitsmarkt, wo die Kurzarbeit etwas rückläufig sei. Man hoffe, dass sich das fortsetze. Dennoch gebe es viele Berufsgruppen, die "etwas durchs Raster gefallen sind", wie Horn es ausdrückt, vor allem die Künstler und Soloselbstständigen. Hier sei der „Unternehmerlohn“ entfallen, diese Leute in Hartz IV zu schicken, sei sehr harsch. „Diese Gruppen benötigen noch Hilfe“, sagt Horn.

Das Europäische Konjunkturprogramm bewertet Horn auch als äußerst wichtig für die deutsche Wirtschaft, aber "primär erst in zweiter Weise", also mittelbar. Denn zunächst müssten Länder wie Spanien und Portugal gestützt werden, damit Deutschland hier in Zukunft wieder Absatzmärkte bekomme.

Was Europa noch fehlt ist eine Sozialunion



Man habe aktuell in Europa eine Wirtschafts- und Währungsunion, was aber noch fehle, und worauf viele Europäer hoffen, sei eine Sozialunion. Das sieht auch Horn so. "Es geht nicht ohne", sagt er. Man könne nicht den freien Handel haben und sozial weiter nur national organisiert zu sein. Das gehe nicht. Gerade was europäische Standards für Mindestlöhne angehe. Hier müsse der "Unterbietungs-Wettlauf" beendet werden, ebenso wie Werkverträge, die nur die Löhne drücken wollen.

Außerdem plädiert Horn dafür, dass sich alle Länder der EU eine Form von Grundsicherung schaffen. Horn: "Im Moment sehe ich da eine gute Chance.“