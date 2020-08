- Soziologe Lessenich: "Solidarität war ein Strohfeuer"

Der Soziologe Stephan Lessenich lenkt den Blick auf die Verlierer der Pandemie: auf Geflüchtete, auf Saisonarbeitskräfte und auf die, die beim Digitalisierungsschub durchs Raster fallen. Ein Gespräch über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Ausschluss von Benachteiligten.

Nach der Sommer-Pause fragen sich viele: Was haben wir erfahren und gelernt in den letzten Monaten? Und wie geht es weiter? Corona ist schließlich nicht weg. Und was es davor an Herausforderungen gab, natürlich auch nicht.

Nachbarschaftshilfe oder die Gutscheinkäufe für von Insovenz bedrohte Läden - der Begriff Solidarität habe aus Lessenichs Sicht eine spontane, akute Konjunktur erfahren, als die Menschen von dieser Krise sich betroffen gefühlt hatten. Mittlerweile habe man gemerkt: "Es sind nicht alle gleich betroffen", so Lessenich. Er fürchte, es sei eine Art "Strohfeuer" gewesen. Man erlebe bei "Black Lives Matter" und der Anti-Rassismus-Debatte etwas Ähnliches. Auf Dauer bräuchte es aber mehr.

Ein "Wir" im nationalen Kontext

Das sogenannte "Wir" sieht Lessenich häufig in einem nationalen Kontext benutzt: "Wir neigen dazu, die Grenzen der Solidarität sehr eng zu ziehen." Eher horizontal im eigenen sozialen Milieu, aber selten nach unten. Das gelte für Geflüchtete genauso wie für Personen in den fleischverarbeitenden Betrieben oder sozial Benachteiligte. Sozialer Zusammenhalt habe eine ähnliche Komponente, es müsste aber viel weiter darüber hinaus gehen. Man müsste mit denen an einem Strang ziehen, mit denen man sonst nie zu tun habe.

Es gab aus Lessenichs Sicht zu Beginn der Corona-Pandemie durchaus eine nationale Wir-Solidarität, als es darum ging, das Land gegen die äußere Bedrohung fit zu machen. Aber all das, was darüber hinaus gegangen wäre, was nicht das eigene soziale Milieu betroffen hätte, da habe man wenig gesehen. Wahrscheinlich sei Corona eher ein Motor dafür, dass der Zusammenhalt "weiter erodieren" werde. "Da er in allen Belangen um einen Wettbewerb um Lebenschancen führt", meint Lessenich.

Verschärfung der Spaltung durch Digitalisierung

Die Digitalisierung verschärfe diese Spaltung zusätzlich. Sie sei für viele gerade ein Instrument, um diesen aktuellen Zustand zu überwinden, erklärt Lessenich. Er fragt sich: "Was wäre gewesen, wenn Corona ohne Internet gekommen wäre?“ Und allein durch den Zugang zu digitalen Ressourcen und Bildung habe man jetzt vor Augen, dass viele hier "in die Röhre schauen" würden, wie etwa alte Leute oder Migranten-Familien, weil nun mal nicht jeder ein Smartphone oder schnelles Internet habe.

Man müsste letztlich nun eine Diskussion führen nach dem Motto: Wie wollen wir in Zukunft leben? Und dabei gehe es genau um den Zugang zu digitalen Ressourcen für alle oder um eine Ökonomie des Sinnvollen, die man fördern müsste und nicht die Förderung des Schädlichen. Diese Diskussion bleibe aber aktuell auch nur den privilegierten Milieus vorbehalten. Sie müsste aber gesamtgesellschaftlich und öffentlich debattiert werden.

Der radikale Umbruch werde kommen



Wohlstandsverzicht sei den Menschen in Deutschland kaum bewusst, so Lessenich. Die Erkenntnis darüber führe häufig zu aggressivem Verhalten. Zumeist seien die Privilegien der Milieus ohnehin nur teuer erkauft. Viele hätten sich noch nicht klar gemacht, dass radikale Umbrüche anstehen in dieser Gesellschaft. "Ob sie das wollen oder nicht", sagt Lessenich.

Sein Bilck in die Zukunft ist auch deshalb eher pessimistisch. Der Soziologe glaubt, dass diese geselschaftlichen Umbrüche uns überkommen werden, falls wir sie nicht bald pro-aktiv angehen.