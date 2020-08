imago/Eibner Bild: imago/Eibner

Di 11.08.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Plastikfrei in eine bessere Zukunft

In unserer Gesprächsreihe Vis-à-Vis wollen wir diese Woche Anregungen geben von Menschen, die unsere Gesellschaft weiter entwickeln wollen. Was Gerechtigkeit, was Ungleichheit und was den Umgang mit der Natur betrifft. Diesmal stellen wir Sandra Krautwaschl vor, sie ist Landtagsabgeordnete der Grünen in Österreich und sie hat eine Vision für ein umweltfreundlicheres Leben entwickelt.