- Der Corona-Effekt: Spaltung, Krise oder ökologischer Wandel?

Die Pandemie hat tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Wie kann das Zusammenleben im anhaltenden Ausnahmezustand gelingen? Die Philosophin Christine Eichel beschreibt in ihrem Buch "Der Corona-Effekt" Symptome und Perspektiven für die Zukunft nach Corona. Maria Ossowski hat mit ihr gesprochen.



Zu Beginn der Pandemie sei Corona als eine Art kollektiver Stresstest empfunden worden, sagt Eichel. Jetzt, einige Monate später erlebe die Gesellschaft den Beginn eines Demokratie-Tests: "Vertrauen die Menschen noch diesem Staat, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, oder sehen sie plötzlich - verschwörungstheoretisch angefeuert - in all diesen Maßnahmen etwas, das sich gegen die Bevölkerung richtet", so die Autorin.

"Ökonomischer Zusammenbruch steht bevor"

"Die zweite Welle, die wir erleben werden, wird vor allem eine Welle des ökonomischen Zusammenbruchs sein", sagt Eichel. In ökonomisch schwierigen Zeiten nehme die Bereitschaft, sich Regeln unterzuordnen ab. Stattdessen brächen sich Emotionen wie Wut, Angst und Verzweiflung bahn, die ein Ventil bräuchten, betont die Philosophin.

"Wir leben in einer Zeit der Verunsicherung", betont Eichel. Die zweite Phase der Pandemie verschärfe die Spaltung in der Bevölkerung. "Es werden zum Beispiel stimmen laut, wer jetzt gegen Corona demonstriere, solle im Krankenhaus nicht mehr behandelt werden. Da kommt eine Zuspitzung eines Konflikts, der eigentlich argumentativ ausgetragen werden sollte, der jetzt aber schon sozusagen mit der Vernichtung des Feindes operiert."

"Coronakrise stellt die Frage nach dem Verhältnis von Haben und Sein"



Es brauche deshalb mehr Stimmen von Menschen in der Öffentlichkeit, die mäßigend eingreifen, so Eichel. Diese müssten daran erinnern, dass das Krisenmanagement der Regierung bisher sehr gut funktioniert habe und zweitens eine noch schlimmere Krise drohe, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen über Bord geworfen würden.

Die Coronakrise stelle auch die Frage nach dem Verhältnis von Haben und Sein, sagt Eichel. "Fast schien es so, als müssten wir Buße tun auch für unseren Lebensstil, den Konsum, das Reisen - also für einen Lebensstil, der auf Kosten der Dritten Welt geht und mit Globalisierung verknüpft ist, mit Strömen von Waren und Menschen", sagt die Philosophin.