- Peter Wittkamp: "Meine Zwangsstörungen sind wie ein Kobold im Kopf"

"Für mich soll es Neurosen regnen – mein Leben mit Zwangsstörungen". So heißt das Buch des Berliner Autors Peter Wittkamp, der seinen Zwangserkrankungen mit viel Humor begegnet. Christian Wildt hat Wittkamp im Januar zum Gespräch getroffen.



Bei Zwangsgedanken machen sich die Betroffenen nicht übermäßige Sorgen. Vielmehr wird ihr Denken von einem bestimmten Gedankenfluss dominiert, den sie nicht mehr selbst kontrollieren können. Wittkampf beschreibt, dass seine Zwangsgedanken in Zwangshandlungen gemündet seien – in seinem Fall ging es dabei um einen Waschzwang.

Zwangsgedanken mit Humor begegnen





Die Betroffenen sind sich des Zwangsdenkens bewusst. "Der Zwangskranke weiß, dass er was macht, was übertrieben und eigentlich sinnlos ist", so Wittkamp. Seine Gedanken kreisen im Zusammenhang mit seiner Erkrankung darum, ob etwas in der Luft liegt, beispielsweise unbemerkt austretendes Gas, das explodieren könnte. "Ich habe immer Angst, das was Schlimmes passiert und ich hab's nicht gesehen", so der Autor.



Wittkamp nähert sich seinen Zwangsgedanken mit Humor – und lässt auch zu, dass Menschen beispielsweise auf Twitter mit Witzen auf seine Sorgen oder Fragen reagieren. Er habe seine Zwangserkrankung im Griff, muss sich aber auch jeden Tag gegen die Impulse wehren, die ihm Angst machen und Zwangshandlungen triggern. Die Rückversicherung und Kontrolle, das alles in Ordnung ist, habe ihn früher täglich mehrere Stunden gekostet – mittlerweile schafft er dies in etwa zehn Minuten.