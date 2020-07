- Jens Bisky: "Berliner konnte man immer werden"

"Wer die Geschichte der Stadt Revue passieren lässt, muss die jetzt an der Spree lebenden für Glückskinder halten“ schreibt Jens Bisky in seinem neuen Buch "Berlin - Biographie einer großen Stadt". Beim Gang durch die Jahrhunderte sind ihm viele Parallelen zur Gegenwart aufgefallen. Inforadio-Kulturredakteur Harald Asel hat mit dem Redakteur der Süddeutschen Zeitung gesprochen.

Jens Bisky beschreibt in seinem Buch, wie die Stadt seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges zur Großstadt gewachsen ist. Das Neue an diesem Buch sei im Gegensatz zu anderen Werken über Berlin, dass die Geschichte von 1648 bis heute beschrieben wird, erklärt der Autor. Neuere Berlin-Bücher hingegen suchten sich Spezialthemen heraus.

Was sich in der Berliner Geschichte immer wieder zeige: Traditionen spielen für die aktuelle Zeit nicht so eine große Rolle, sagt Bisky. Die meisten Bürger hatten mit den großen Umbrüchen der Stadt nicht viel zu tun. "Auf der anderen Seite haben die Berliner als Gegenreaktion dazu immer wieder eigene Traditionen gesucht und erfunden."

In Berlin mischt sich alles schnell

"In Berlin ist es nicht so wichtig, aus welchem Stamm man kommt - egal ob aus Brandenburg, Sachsen oder Schlesien - relativ schnell mischt sich das in Berlin", sagt der Autor. Das habe viel mit der Politik der Hohenzollern zu tun und mit der Anziehungskraft der großen Stadt.

"Berliner konnte man immer mehr werden." Oft seien Menschen in die Stadt gekommen, um Projekte zu realisieren. Denn in Berlin könne man etwas erleben. Projektemacher kamen schon zu Zeiten von Freidrich des Großen, auch heute sei das noch so.

Sehnsuchtsort und Schreckbild

"Die Stadt erzieht die Leute", sagt Bisky. Leute müssten sich ordentlich verhalten. Allerdings sei der Lernprozess nicht erledigt. Berlin sei Sehnsuchtsort für Menschen aus anderen Ländern. Auf der anderen Seite sei die Stadt auch ein Schreckbild, sodass Menschen sagen: Solche Zustände wie in Berlin wollen wir nicht. So sei das schon 1860 gewesen.



Viele Parvenüs habe die Stadt in der Geschichte angezogen. Ein Parvenü sei etwas wie ein Selfmademan - also Menschen, die mehr nach vorne denken, Neues probieren.