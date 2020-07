- Gesundheitspsychologin: Kleine Schritte aus der Einsamkeit

Jeder fünfte Mensch in Deutschland fühlt sich mindestens zwei Mal in der Woche einsam. Das kann sogar krank machen. Sonia Lippke kennt kleine Schritte, die aus der Einsamkeit heraus helfen.

"Einsamkeit ist ein großes Thema, das viele Menschen prägt", sagt Sonia Lippke. Deswegen untersucht sie wie Menschen in verschiedenen Lebensbereichen einsam werden, einsam sind, aber auch wie sie wieder aus der Einsamkeit herauskommen. Dabei sei wichtig, zwischen Alleinsein und Einsamkeit zu unterscheiden. "Alleinsein ist erst einmal überhaupt nichts Schlechtes", sagt die Professorin der Bremer Jacobs University. "Aber wer das Alleinesein als Belastung empfindet und jemanden vermisst, mit dem er sich austauschen kann, der ist einsam."

Alterseinsamkeit als falsches Vorurteil

Dass vor allem alte Menschen einsam seien, stimmt dabei nicht, sagt Lippke. Die meisten Menschen denken, Einsamkeit sei ein Thema des Alterns, das sei aber gar nicht der Fall, so die Gesundheitspsychologin. Laut einer Studie würden sich alte Menschen prozentual sogar seltener einsam fühlen. Stattdessen betrifft Einsamkeit vor allem die Altersgruppen unter 35 Jahren. Häufigere Veränderungen im Lebensstil, die Abnabelung von der Kernfamilie oder die Gründung einer eigenen Familie und dadurch wegfallende Zeit für Freunde seien Gründe, welche bei den unter 35-Jährigen öfter zu Einsamkeit führen, sagt Lippke.

Einsamkeit als Ursache für psychische und körperliche Krankheiten

Einsamkeit müsse deshalb eher als Phase betrachtet werden, sagt die Professorin der Jacobs University. "Die meisten Menschen schaffen es dann auch damit so umzugehen, dass sie neue Freunde finden oder alte Freundschaften wiederbeleben. Es gibt aber auch Menschen, die in diesem Zustand bleiben." Wenn das Gefühl der Einsamkeit als eine Art psychologisches Frühwarnsystem nicht richtig wahrgenommen werde, kann sich daraus schnell eine psychische Störung entwickeln, warnt die Psychologin. Der Zusammenhang mit Depressionen sei ziemlich naheliegend.

Einsamkeit kann aber auch drastische Folgen für die körperliche Gesundheit haben. Sowohl das Krebsrisiko, als auch die Gefahr von Herzinfarkten steigen durch Einsamkeit. Menschen, die sich einsam fühlen, stehen eher unter Stress, so Lippke, und wenn sie mit diesem Stress nicht richtig umgehen können, kann das körperliche Folgen haben. Umgekehrt führe Kontakt mit Menschen dazu, dass Hormone ausgeschüttet werden, die helfen mit Krankheiten umzugehen, sagt die Professorin für Gesundheitspsychologie.

Vorsichtig optimistisch heraus aus der Einsamkeit

Die Wege aus der Einsamkeit seien vielfältig, sagt Lippke. Offenheit sei dafür besonders wichtig. Diese Fähigkeit würden aber viele Menschen durch die permanente Nutzung ihrer Smartphones immer mehr verlieren, so Lippke. "In einer Situation, in der man andere Menschen trifft, sollte man komplett in der Situation sein", sagt die Professorin. Das erfordere Achtsamkeit – für sich, für die Situation, aber eben auch für das Gegenüber.

Andererseits sei wichtig, nicht zu viel zu erwarten, aber trotzdem optimistisch zu sein. Alltäglichkeiten wie ein netter Blick oder ein Händeschütteln seien bereits sehr wichtig, so die Gesundheitspsychologin. Dafür sollten sich Menschen, die sich einsam fühlen, an Orte begeben und Dinge tun, die ihnen selbst Freude bereiten. Ein Museumsbesuch, gemeinsamer Sport oder auch ein Spaziergang im Park könnten schon sehr hilfreich sein, so Lippke. Auch Bewegung spiele eine große Rolle. Die Gesundheitspsychologin empfiehlt, Einsamkeit frühzeitig ernst zu nehmen und etwas dagegen zu tun, lange bevor es zu einer ernsthaften Erkrankung kommt.

Dies ist eine Wiederholung unseres Gesprächs vom Dezember 2019.