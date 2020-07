Brönner: "Es tat weh, so lange zu Hause zu bleiben"

Für Deutschlands Star-Trompeter Till Brönner bedeutet die Corona-Krise - wie für viele Kulturschaffende - eine ungeliebte Zwangspause. Wie er die Zeit trotzdem künstlerisch nutzt und was der Lockdown für seine Branche bedeutet, darüber hat Inforadio-Redakteur Bernhard Kempf mit ihm gesprochen.

Viele erfolgreiche Künstler stünden gerade vor einem ganz großen Fragezeichen. "Mir persönlich ist keine Berufsgruppe in Deutschland oder auf der Welt bekannt, die ein Jahr Pause macht und das wird uns aber ins Haus stehen", sagt Brönner. Es zeichne sich bereits jetzt ab, dass die Veranstaltungsbranche sich besser organisieren muss. Viele Gewerkschaften hätten in Zeiten von Corona das Wort ergriffen. Der Branche fehle ein solches Sprachrohr, obwohl man insgesamt zwei Millionen Beschäftigte und einen Jahres-Umsatz von 130 Milliarden Euro vorweisen könne.

Jazz-Trompeter Till Brönner ist ebenfalls in einer Zwangspause. Für den 49-Jährigen aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Er widmet sich lieber seiner zweiten Leidenschaft: der Fotografie. Dennoch vermisse Brönner sein Publikum. "Jazz bedeutet im allerbesten Sinne Kommunikation und die findet im allerbesten Moment mit dem Publikum und den Musikern zusammen statt." Es sei sehr schmerzhaft, so etwas nicht in seinem Leben zu haben.

Die Musikindustrie trifft die Corona-Krise hart: Keine Konzerte, kein Publikum, kein Einkommen. Eine ganze Branche wartet verzweifelt darauf, dass es endlich wieder losgeht - nur wann, das bleibt die Frage. Die deutsche Musikwirtschaft schätzt, dass der Schaden in die Milliarden geht.

Die Fotografie ist für Brönner mehr als ein Hobby. Für ihn gibt es eine Parallele zur Musik. "Es ist Kommunikation, man muss Plan B in der Tasche haben und man muss Spaß haben, mit etwas nach Hause zu gehen, was man sich vorher vielleicht nicht hat vorstellen können." Mittlerweile ist auch der Bildband "Melting Pott" seines Projekts "Meine Heimat" erschienen, obwohl Brönner sich anfangs gar nicht vorstellen konnte, das Ruhrgebiet zu fotografieren mit all seinen Industrieruinen.

Aber als er die Kamera in die Hand nahm, merkte Brönner schnell, dass da viel mehr unter der Oberfläche schlummerte: "Es ist eines der spannendsten Gebiete in Deutschland. 18 Millionen Menschen leben dort auf engstem Raum zusammen, das größte Ballungsgebiet Europas." Und da musste ja was dran sein. Aktuell müsse der Künstler ohnehin umdenken. Nicht alles sei schlecht. Man stoße auf viele unerledigte Dinge. Er genieße durchaus Teile dieser Krise.

Debatte um Kunst und Kultur müsse aufrechterhalten bleiben

Seine Fotoausstellung "Heimweh" läuft noch bis Ende August in der Villa Schöningen direkt an der Glienicker Brücke in Potsdam, kuratiert von dem Kunstsammler Harald Falkenberg. "Heimweh" habe während dieser Corona-Zeit auch eine ganz neue Bedeutung bekommen. "Es tat weh, so lange zu Hause zu bleiben", sagt Brönner.

Für die Zukunft hofft Brönner, dass die Debatte um Kunst und Kultur in Deutschland aufrechterhalten bleibt. "Ich denke, dass sich eine Diskussion darüber lohnen würde, dass wir die Krise auch so gut überstehen, weil wir so viel Kultur haben."